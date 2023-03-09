解封後第3艘！諾蒂卡號郵輪靠泊高雄港旅運中心

馬紹爾群島籍諾蒂卡號郵輪於今(9)日上午7時，停靠高雄港旅運中心碼頭，545名旅客經辦妥通關手續後，即由旅行社人員帶往各觀光景點旅遊，享受及體驗高雄深度之美，該郵輪並於傍晚駛離高雄港，為解封後第3艘到高雄港的郵輪。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，隸屬大洋郵輪公司(Oceania Cruises)的馬紹爾群島籍(Marshall Islands)諾蒂卡號(Nautica)郵輪，船長181.0公尺、船寬25.5公尺，總噸數為30277噸、吃水-6.0公尺，載客數為684人，於2000年建造。
王錦榮說，馬紹爾群島籍諾蒂卡號郵輪，是繼馬紹爾群島籍七海探索者號郵輪及荷蘭籍威士特丹號郵輪到高雄港的郵輪，後續於4月份有名勝世界公司名勝世界壹號郵輪抵高雄港。
王錦榮指出，高雄港為我國最大國際商港，港務公司在推動港口轉型的過程中，客貨發展齊頭並進的表現，有優異的成果。
王錦榮並指出，為迎接郵輪的到來，港務公司將致力提升旅運中心的軟硬體設施及配合數位轉型計畫，以更具前瞻性的理念，完善各項服務設施，努力為高雄港郵輪業務發展，營造一流的作業環境，以為高雄港旅運業務開啟全新的里程碑。