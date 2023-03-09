希臘鐵路管理不善釀憾事　民眾抗議瘋傳「到了打給我！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管當局隨即派出救援人員前往現場，但仍這起事故仍造成57人喪命，由於其中一輛列車是學生專車，因此罹難者當中大多是結束週末假期，準備返回希臘北部大學城第撒隆尼基（Athens-Thessaloniki）的學生。
這起事故掀起了希臘人的怒火，自事故發生之後，就不斷傳出民眾上街抗議的消息。8日時全國數萬人再度罷工上街，進行抗議。根據《法新社》引述新聞網站LiFO報導，「你到了打給我！」（pare me otan phtasis）成為了群眾的抗議口號，並在社群媒體上瘋傳。
「你到了打給我！」源自於事故列車上一名23歲男子與母親通話的內容。當時男子在通話過程表示說「媽媽，火車上人太多了，我從沒看過一輛火車擠成這樣。我到了打給你，你再來接我。」抗議群眾將這句話進行改編，表達對於年輕生命早逝的悲痛，以及對當局疏失的憤怒。
有一名育有2個孩子的公務員決定罷工，並參加抗議活動。她表示，家庭仍是希臘社會的核心。「你到了打給我！」這句話精準表達出「希臘父母的心情」。
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）將事故歸咎於「人為疏失悲劇」。希臘鐵路工會對於安全標準不斷下滑，置乘客和鐵路員工於風險之中，早已長期詬病。不過有工會成員表示，雅典與第撒隆尼基之間的鐵路存在安全缺失，多年前就為人所知；也有鐵路員工曾發出公開信，指出鐵軌安全系統不完善且維護不當。