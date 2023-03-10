只有兩天！家樂福年度出清「狂殺1折」 日本文具1元開搶
家樂福年度出清特賣限時兩天登場，於3/11（六）、3/12（日）超過2,000款日用品、五金、玩具，還有部分美妝美容商品下殺1至8折出清，像是巴黎萊雅完美UV隔離乳下殺5.8折；DHC 膠原蛋白下殺5折。還有百項商品加碼1元搶購，每家家樂福分店出清商品庫存不同，邀請民眾到場挖寶，業者也悄悄透露，1元搶購比較多的有五金類以及日本人氣文具用品。
記者鍾怡婷/綜合報導
本次出清商品包括，德國餐廚知名品牌，WMF剪刀 原價480元，特價139元（下殺3折）；STAYHOLD後車廂止滑定位隔板組，原價 1,780元／特價 199元 （下殺1.1折）愛爾蘭品牌，以工業設計為導向，出外遊玩再也不用擔心後車箱物品東倒西歪，可荷重達45公斤；特大獨角獸造型浮排 原價5,999元，出清價666元 （下殺1.1折）；巴黎萊雅完美UV系列，原價690元／特價399元（下殺5.8折）；DHC 膠原蛋白原價520元／特價260元（下殺5折）。全台量販、超市、線上購物同步推出，出清商品各店不固定，建議直接到場挖寶，也許能搶到意料之外的優惠商品。
此外，大潤發歡慶WBC世界經典棒球賽開打，於3/9~3/22推出滿千送百優惠，消費者於活動期間內購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1,000元（不含品牌電器及生鮮商品），送100元現金抵用券，全台限量40,000張，每人每卡期間限領2張，可於3/23至4/5使用。