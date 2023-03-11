內幕／立委初選原則「現任有利」？國民黨小雞要拚全民調

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國民黨祕書長黃健庭日前於中常會會後指出，依據立委提名作業要點，下周將成立選戰策略會報，由中常會授權進行各選區立委徵詢、協調。立委提名分為3階段進行，先協調再初選，最快3月16日啟動，選情單純的選區，4月初就能完成提名，有競爭者選區若協調不成，才會進入到初選。
針對立委初選原則。黃健庭也明確表示，《黨內公職人員選舉辦法》行之有年，原則上採取黨員投票3成、全民調7成；但候選人之間可以自行協調，若有共識可全部採全民調，若無共識就採現有辦法處理。
由於藍營年輕世代，普遍傾向全民調辦理。消息一出，引發部分藍營基層議論，已有現任立委選區，若現任立委不願全部採取全民調初選，考量過去選舉與整體情勢，恐最終協調不成機率較高，以黨員投票3成、全民調7成辦初選可能性較大。對挑戰者來說，可謂提前「立下一道難關。」
不過，欲爭取北市立委提名的國民黨議員認為，據他了解，採取黨員投票機率不高，黨員投票的投票率除是一個問題，況且又相當大費周章；因此，除非兩邊候選人一定要黨員投票，否則應會走全民調辦理，他也會全力協調爭取。
該議員也坦言，就算協調不成要走黨員投票，「搞不好年輕世代支持度會更高」；從南投立委補選可看出，候選人的新鮮感是影響投票動力的關鍵，若新鮮感不夠容易落敗；因此，若真的採取黨員投票，依照目前黨內世代交替熱潮，不見得年輕世代會落下風。
另一名盼爭立委提名的藍營議員也指出，從過去黨部結構發言來看，大部分都傾向全部使用全民調，一方面除準確符合真實選情，另一方面也較不勞民傷財，辦理狀況較為純粹，且動用黨員投票需在基層大舉動員，「某程度來說對未來團結不有利，因為迫使基層幹部選邊站，這是一定會發生的。」
對於初選若走到黨員投票結果，此名議員表示，從權力結構上來看，黨員投票並不利於年輕挑戰者，因都會區較難琢磨，且現任立委是「選區的老大」，動員能力較強，對於挑戰者本身是較大的弱勢，所以初選也將極力爭取採用全民調。
盤點已公開表態有意投入立委提名的國民黨北市議員，包括徐巧芯選北市第七選舉區（信義、南松山）、徐弘庭選北市第八選舉區（文山）、張斯綱選北市第一選舉區（士林、北投）、鍾沛君選北市第六選舉區（大安）、游淑慧選北市第四選舉區（南港、內湖）、鍾小平選北市第五選舉區（中正、萬華）。另陳重文、李彥秀、李柏毅與郭昭巖等人，也被視為潛在候選人之一。