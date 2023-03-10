名家論壇》錢震宇／台海會有第五次飛彈危機嗎

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李登輝這次訪美，引爆「第三次台海危機」，中共開始大規模對台軍演，並發射東風短程彈道飛彈，台灣內部人心動盪，股市、房價大跌，甚至因為李登輝在公開場合指出對岸飛彈是「啞巴彈」，暴露了被我方吸收的大陸將領及我軍情局人員遭大陸逮捕而被處死。利用這次的混亂，李登輝操弄民粹，激化選情，讓他順利贏得連任。
自此，兩岸之間折衝成了影響台灣大選極為關鍵因素，尤其是觸發對岸實施軍事演習時，更能激起選民義憤填膺，變成政治人物操弄的標的。
回想「第三次台海危機」時，兩岸間私下還有溝通管道，國民黨有熟稔大陸高層的線，大陸官方也可以傳遞訊息給台灣政府，所以可說是「溝通之下的軍演」。當時，我方得知大陸要軍演後，將消息轉給美方，美方旋即施壓，後來中方保證飛彈不會飛越台灣本島上空、海軍空軍不超越台海中線以及即使舉行登陸演習，不會實際去占領台灣島嶼等三項保證。
而今，這三項保證的條件早已不復在。中共軍方去年在美國眾議院議長裴洛西來台後實施軍演，就已經打破前兩項保證，不但東風飛彈飛越台灣本島上空，連共機都數次飛越我海峽中線，兩岸緊張一觸即發。據透露，當時陸方確實是希望能有效「嚇阻台灣」，只是最後雙方都很克制，並未擦槍走火。
面對所謂「第四次台海危機」蔡政府拿不出應對劇本，全部依賴美方，然後不斷地內宣，完全處於被動。由此可見危機預警機制跟情報系統失靈，更不要說提前掌握共軍動態或演習資料。蔡英文政府跟大陸對岸高層早就斷線，不像李登輝時期有兩岸密使，馬英九時期有陸委會跟海基會固定管道，國民黨更與台辦系統保持一定的往來交流，「基本上，要打也會先告知」
現在的蔡政府，除了一再批判中共，隔空叫板外，「說是盲戰，一點也不為過」。
眼看蔡英文任期將滿，就要出訪中南美洲時過境美國加州跟紐約，並與眾議院議長麥卡錫會面，還要發表演說。對蔡英文來說，這又是一次提昇國際知名度的時候，加上站在反中前緣，更加獲得歐美稱許，可想而知到時光環一定集中在蔡身上，但後續的引發連鎖效應呢？中共軍演呢？可能的股匯大跌跟社會恐慌呢？
蔡英文在乎的是自己的歷史定位，能不能成為全球抗中先鋒，根本不在乎台灣人民的安全，因為「2024之後不關她的事」。
這次蔡訪美，極有可能引爆「第五次台海危機」，這關乎中共二十大後權力接班的實力展現，更是美國彰顯反中立場的鮮明表態，尤其年底美國也要大選，正是共和黨的show time，兩強都有輸不得的理由；對民進黨來說，如果中共宣布軍演，正好給他們選舉紅利，激化選民，走回「抗中保台」老招。
希望我的臆測是杞人憂天，否則那真的是難以想像的災難。期盼有權力的人都能戒之、慎之。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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