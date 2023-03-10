小英要領獎了？外媒：紐約演講時會獲頒「全球領導力獎」
英國《金融時報》近日曾報導，蔡英文總統將在出訪中美洲友邦時於美國過境，預計4月初與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤，並應邀在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。現在，《金融時報》再度報導，蔡英文3月30日將在紐約一場活動中演講，並受頒「全球領導力獎」（global leadership award）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導引述消息人士指出，蔡英文3月30日將在智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute ）於紐約主辦的活動上發表講話，並獲頒「全球領導獎」，該獎此前曾授予包括前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在內的知名人士。
蔡英文在紐約、加州的行程都受到北京密切關注，也明確反對她與麥卡錫會面，堅拒美台之間「一切形式」的官方互動。曾任中國駐美國大使的中國外交部長秦剛，本週還在其首場中外記者會上公開警告，要美國停止在錯誤的軌道上繼續狂奔，否則美中之間勢必會發生衝突。
麥卡錫事後證實他將在加州與蔡英文會面的消息，亦不排除未來造訪台灣的可能，並重申他去哪旅行、是否去台灣，都不該是由北京決定。
截至發稿時間為止，「哈德遜研究所」拒絕《金融時報》置評的要求，台灣總統府方面也尚未針對蔡英文的紐約行程做出回應。