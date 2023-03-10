陸戰隊45手槍遭調包模型槍 邱國正致歉：國軍真的要改進
海軍陸戰隊龍泉新訓中心進行裝備檢查時，發現一把點45手槍的機件及作動異常，經鑑定後判定為「模型槍」，海軍教準部已成立專案小組、實施械彈清點，也主動移送司法單位偵辦。國防部長邱國正今（10）日為此致歉，並稱國軍真的要檢討改進。
記者呂炯昌／台北報導
行政院長陳建仁今日繼續率內閣赴立院做施政報告並備詢。媒體詢問金門二膽島守備連陳姓上兵失聯，邱國正會前受訪表示，國軍請海巡幫忙，到目前為止海上搜尋還沒有答覆，國軍就管教各方面作檢討，目前為止沒有要推卸責任，據他所得到的資訊，管教、生活相處都正常，外面債務有去了解，有一點但不是很嚴重，不能完全排除這些原因，會持續請海巡幫忙，人找到的話很多答案自然會出來。
媒體詢問有沒有可能游到對岸？邱國正表示，目前沒有任何訊息人已經到對岸，所以沒辦法臆測，持續尋找，找到人再講。邱國正說，金門海水水溫溫度有點低，「我們不能夠完全排除，這就是通盤要作檢討，陸軍做專案小組，指揮官在島上做後續調查。」
媒體問屏東陸戰隊新訓旅45手槍遺失遭前營長調包成「模型槍」，是否有刻意欺騙？邱國正表示，屏東的事情沒有說要蒙騙我，的確不是這幾天發生，專案小組一樣一直往前追，目前先移送法辦，編組很清楚，哪怕移送司法調查，不是推給司法，國軍自己也要做行政調查，法律人也在編組裡面，跟檢調單位去釐清，哪些案件不要造成互相干擾，這是他所不樂見。
邱國正表示，目前進度都還滿正常，那些人該移送，有相關，司法調查最公正，行政調查從內部管理、組織運用，都一定要檢討，「最近紛紛擾擾帶給大家不安，真的很抱歉，國軍真的要檢討改進。」