股匯齊挫　新台幣早盤再貶7分下探30.88元

在市場擔憂美國聯準會（Fed）加快及拉長升息周期，以抑制通膨，導致經濟衰退，並靜待美國最新就業及通膨數據，美股重挫，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，台北股、匯市今（10）日則同步走跌，新台幣兌美元續向31元挺進，一度下探30.88元，貶值7分。
記者顏真真／台北報導
美股主要指數齊跌，道瓊工業指數下挫543.54點，跌1.66%，以32254.86點作收，標普爾00指數挫跌73.69點，跌1.85%，收3918.32點，那斯達克指數大跌237.64點，跌2.05%，收11338.36點，費城半導體指數下滑61.18點，跌2.01%，收2980.21點。台股今日早盤也開低走低，盤中跌逾200點，下探15569.59點，目前仍跌逾百點。
國際匯市部分，在美國正式發布就業數據之前，已有資料顯示美國上周初領失業金人數的增加超過預期，這讓市場希望勞動力市場疲軟，可以降低聯準會加快升息步伐的可能性，美元指數回落至105.16附近，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元仍走弱今日早盤來到1325.95兌1美元，日圓兌美元回升到136.02價位附近，人民幣中間價來到小升來到6.9655兌1美元，離岸人民幣兌美元也升值在69745附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.83元、貶值2分開出後，在台股跌逾百點之下，新台幣進一步下探30.88元，貶值7分，但因台股跌幅稍有收斂未再擴大，新台幣目前在30.871元至30.876元震盪整理。