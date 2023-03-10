好天氣倒數！冷氣團來襲濕冷降雨 「最低溫時間」探12度
中央氣象局指出，今（10）明兩天，天氣穩定各地都是多雲，白天溫度雖回升在25度上下，但日夜溫差相當劇烈，提醒民眾注意保暖。而好天氣只持續到週六（3/11）後結束，週日開始有一波大陸冷氣團或強烈冷氣團等級的冷空氣南下，水氣多北部、東半部降雨機率高，這一波冷氣團最冷時間點在下週二（3/14）清晨，台南以北下探12、14度，其他地區15、16度。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象局預報員趙竑表示，今明兩天全台白天高溫落在攝氏25度，清晨僅16至19度，局部山區會再更低，日夜溫差最多差距攝氏10度，日出晚歸要特別注意保暖。天氣全台各地呈現多雲到晴，花東會有零星陣雨現象，中午過後南部山區也有短暫降雨機率，整體看來天氣屬於穩定狀態，若是有出遊計畫的民眾，可得抓緊好天氣尾聲。
週日開始冷氣團來襲，一路濕冷到晚間氣溫明顯下降，最冷時間點在下週二（3/14）清晨，台南以北12至14度低溫，其他地區15、16度，之後冷氣團減弱，氣溫有望慢慢回升。且冷氣團挾帶水氣來襲，禮拜天（3/12）開始濕冷有雨，北部、東半部降雨機率高，預估一直持續到下週一上半天雨勢才會慢慢趨緩。
天氣風險歐宗學表示，下週一清晨水氣開始減少，平地降雨陸續趨緩，各地山區則仍有短暫雨機會，但雨量都不多，入夜以後水氣進一步減少，各地逐漸回歸晴到多雲天氣。週二凌晨低溫過後，冷空氣也會開始減弱，白天起逐漸回溫、溫差再度擴大，一直到下週中後期又會像是近期一樣穩定溫差大的天氣型態，近期降雨量依然偏少，別忘了持續節約用水。