電子支付大調查！4成人會定期追蹤回饋　2要素成圈粉關鍵

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根據報告顯示，行動錢包已成為消費者生活場景不可或缺支付工具，消費者不論實體交易或線上購物都愛使用行動錢包支付，8成周周用感應行動支付（80%）、掃碼行動支付（79%），超過6成（64%）消費者線上購物也用行動錢包結帳，更有99%消費者表示未來會持續或更常使用行動錢包，因方便易用、能賺點數回饋且可無縫融入其日常生活。
不僅如此，有86%消費者目前以面對面支付為主，疫情期間養成線上購物習慣讓有近半（49%）消費者經常使用線上支付。有近8成（79%）消費者每月多次網購，且未來一年更仍打算維持此網購頻率。
過去1年跨境金融也已成為常態，平均每2人中就有1人（53%）曾有跨境網購的經驗，也有1成消費者每季進行海外匯款。最後，即使回歸實體生活，仍有近半（49%）消費者經常使用線上支付，更有79%消費者每月多次網購，凸顯台灣消費者早已習慣實體、線上的混合消費模式。
消費者也相當重視每次利用電子支付消費時可獲得的點數回饋，其中有4成消費者會定期追蹤，尤其在累積點數的體驗上，消費者特別在意流暢直覺的兌換過程（50%）、多元類別的兌換選擇（45%）以及不限制使用期限（37%）這3大項目，這些都讓品牌積極投入透過點數「圈粉」的經營策略。更重要的是，消費者希望可自由選擇點數回饋場景，如折抵日常餐飲消費（61%），甚至高於現金回饋或折抵信用卡帳單（54%）。
不僅如此，超商、超市進軍電子支付，亦成忠誠會員點數大戰主戰場。調查報告指出，超商（87%）、超市雜貨（73%）、攤商小店（63%）、電商網購（59%）、速食餐飲（58%）為消費者日常最常消費的5大場景，最吸引消費者的回饋類別亦圍繞在生活場景，包含購物血拼（57%）、生活享樂（50%），及獨特的精緻餐飲體驗（42%）。
消費跨境在全球邊境未開放期間也成為消費者生活的一部分，53%的人在過去1年曾跨境網購，更有71%每月多次跨境血拚。價格低於本地（49%）及有更多種類或商品可選擇（48%），讓消費者未來也會持續跨境網購。值得注意的是，書籍（21%）、時尚服飾 （19%）與健康保健品（19%）是台灣消費者跨境網購最愛購買類別。
除了跨境消費，調查亦顯示，有1成消費者每3個月就需要海外匯款一次，因8%有子女居住在海外，19%有親戚居住在海外，衍生出常態性頻繁的跨境匯款需求。除了家人生活費（36%）、子女學費（28%），亦有41%為個人投資需求 ，而消費者最常使用的海外匯款方式為直接透過網銀或行動網銀（46%）。