看好東南亞　特斯拉進軍馬來西亞純電動車市場

特斯拉（TESLA）積極深耕東南亞，除進軍泰國銷售電動車以及設立東南亞最大的超級充電站，近期獲馬來西亞國際貿易工業部核准，未來將進軍馬國純電動汽車（BEV）市場。大馬貿工部指出，特斯拉此舉意味著這間全球電動車龍頭企業對馬來西亞經濟基本面和商業環境信心十足。
國際中心楊雅婷／綜合報導
特斯拉在大馬進口電動車的申請已獲得大馬貿工部批准，，未來當地民眾有機會以更便宜的價格購入特斯拉車款。特斯拉預計將設置大馬辦事處、體驗和保養中心，並且提供完整的快速充電服務。大馬貿工部認為，特斯拉的投資除了能帶來龐大的投資，有望提升大馬的電動汽車生態系統，還能為當地創造及培訓相關技術人員，並且帶來更多工作機會。
消息宣布後，馬來西亞成為繼泰國、新加坡後，特斯拉官方進駐的東南亞國家。目前馬來西亞購買電動車的消費者不多，這也代表當地新能源車市場後勢可期。
特斯拉在泰國的布局也如火如荼進行中，計劃在泰國曼谷知名購物中心Central World地下停車場設置東南亞最大的特斯拉超級充電站（Tesla Supercharger），Central World表示，Central World在泰國38家分店已經準備好擴充電動汽車充電站，預計擴建超過400個充電位。