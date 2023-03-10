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鄭世維致歉造謠　林佳龍辦嘆關注不對等、勿濫用言論自由

▲鄭世維時隔一年多為造謠抹黑道歉，林佳龍透過辦公室表示，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，任何抹黑都是對於民主的傷害。（圖／總統府提供）
▲鄭世維時隔一年多為造謠抹黑道歉，林佳龍透過辦公室表示，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，任何抹黑都是對於民主的傷害。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

前國民黨文傳會副主委、現任台北漁產公司董事長鄭世維於2022年1月14日在政論節目中，暗示現任總統府秘書長林佳龍與建商交好，還稱有建商無償提供競選總部給林佳龍；然而，相關發言並非事實，鄭世維9日透過臉書粉絲專頁「Shihwei」道歉。林佳龍透過辦公室發出聲明表示，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，言論自由與開放的價值不只是權利，也是有責任的行使，呼籲眾人應基於正確且經查證的資訊討論公共事務。

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▲鄭世維一年多前抹黑林佳龍，在昨日坦言所言非事實，低調道歉。（圖／翻攝自鄭世維臉書）
▲鄭世維一年多前抹黑林佳龍，在昨日坦言所言非事實，低調道歉。（圖／翻攝自鄭世維臉書）
鄭世維於中二立委補選後、2022年1月14日於政論節目中，公開對外聲稱，「林佳龍先生於擔任台中市市長期間故意將太原段土地出售給總太集團」、「2018年競選第三屆台中市市長連任時寶鴻建設無償提供競選總部給林佳龍先生」等語；然而相關發言並非事實，引發譁然，鄭世維昨日坦言確有口誤及錯置之情況，因此對林佳龍表示歉意。

對於鄭世維造謠後過了一年多道歉，林佳龍透過幕僚回應，中二補選已時隔一年，才終於獲得鄭世維的道歉與澄清，對此予以尊重。

林佳龍辦公室強調，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，選舉是一時，任何企圖抹黑、張冠李戴、惡意連結，都是對於民主的傷害。

林佳龍辦公室表示，盼各界對於公共議題的討論，均能基於正確且經查證的資訊，言論自由與開放的價值不只是權利，也是有責任的行使，政治人物的言行時刻都有責任義務對民意負責，維持民主體制的穩定，才是真正捍衛言論自由。

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