觀世音誕辰求好願！拜拜撇步、供品禁忌：4類人轉運必拜

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根據命理專家楊登嵙老師提醒，供品以素食五果，鮮花（建議香水百合、水仙、蘭花，依造不同祈願選擇）、水果（三至五樣）、壽麵、壽桃、三杯清茶，金紙（四色金、觀世音菩薩金、財庫金、補運金）。兩大禁忌包括，以素食為主不可準備葷食；鮮花水果要新鮮，若是有腐敗仍擺上供桌，對神明有大不敬之意。
🟡拜拜流程
一般祈求運勢順利的信眾，要清楚報上自己的姓名、生日、地址、願望，觀世音菩薩才能幫上忙。而據北辰玄機命理風水大師陳懿瑱曾提醒，若有特定的心願向觀世音菩薩祈求，可參考以下參拜法
婚姻美滿：準備7朵百合，將兩人姓名及生辰寫在紅紙上，壓在百合下，拜完後將紅紙摺好，繞三次觀音主爐，放在枕頭下或錢包裡。
求良緣： 準備7朵蝴蝶蘭，將兩人姓名及生辰寫在紅紙上，壓在蝴蝶蘭下，拜完後將紅紙摺好，繞三次觀音主爐，放在枕頭下或錢包裡。
求身體健康： 準備1瓶礦泉水，將姓名及生辰寫在紅紙上，壓在礦泉水下，拜完後紅紙丟到金爐化掉，礦泉水繞觀音主爐9圈，給祈求需要的人喝。
求早生貴子：除了參拜之外，每天唸觀世音菩薩普門品，幫助順利懷孕及順產。
🟡觀世音菩薩三大節日
觀世音菩薩有3個重要節日，分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日，而其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽，以農曆2月19日最為適合。