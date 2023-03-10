鴻海攜手WEC打造威州太陽能發電 綠電滿足園區發展需求
鴻海科技集團昨（9）日深夜宣佈與威斯康辛在地企業，WEC能源集團子公司We Energies 簽署兆瓦級太陽能發電合作專案，We Energies 將在鴻海威州園區內安裝約2000 塊太陽能電池板，預計每年發電超過150萬度電，供應園區發展營運所需能源。未來鴻海也會持續落實 ESG 淨零碳排長期目標承諾，逐步提高全球廠區綠電使用率。
記者許家禎／台北報導
鴻海指出，本次太陽能發電合作計畫，採用單軸固定跟蹤以及傾斜面板設備，以最大限度地提高可再生能源的生產能力。預計年發電量可抵消超過1200公噸的二氧化碳排放量，等於減少260 輛汽車的碳排放或種植20,000棵樹。此太陽能發電系統30年的生命週期，預計為地球減少超過33,000公噸的二氧化碳排放量，相當於7200輛汽車碳排放量或種植560000棵樹。
鴻海在推動ESG策略中，以智慧環保核心，推動清潔生產綠能製造的「綠色智能」來落實環境領域永續理念。綠電建置與採用是集團達成2050淨零排放承諾路徑之一，目前已透過各廠區溫室氣體盤查追蹤、科學碳目標設立、減碳專案推動和加強綠色供應鏈管理，達成2050年淨零排放之終極目標。
鴻海指出，集團致力於在運營過程中，落實綠色永續承諾，除了減輕氣候變化的影響，也進一步履行保護環境的責任。藉由與We Energies的合作，很高興能在拉辛郡打造出當地最大的非住宅太陽能項目。隨著鴻海在威斯康辛州的業務因應市場需求而擴大，園區內可再生能源的建設，落實對製造供應鏈、客戶和社區在環境永續的承諾。
鴻海已在威斯康辛州投資逾 10 億美元，目前在當地聘用超過1000名員工，為客戶生產伺服器和主機板。隨著當地業務增長同時，鴻海在整個製造過程中，將持續擴大使用可再生能源。We Energies與鴻海預計在今年春季時，向當地主管機關提交本太陽能發電設備安裝計畫，尋求此案批准。