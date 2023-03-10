基隆捷運經費分擔！交通部長王國材：下週找謝國樑討論

（中央社記者范正祥台北10日電）基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費暴增，受到關注。交通部長王國材今天在立法院受訪時指出，下週會請主管鐵道的次長胡湘麟找基隆市長謝國樑討論，「大家都回到一個理性為基隆好的方向來作討論」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 立法院會今天進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。會前，媒體向王國材提問關於基隆捷運經費分擔爭議。王國材指出，基隆捷運綜合規劃有一定的行政程序，2月初經費確定以後，就與新北市、台北市、基隆市聯繫，包括拜訪新北市長侯友宜，也跟台北市長蔣萬安和謝國樑通過電話，都已經通過電話了。王國材表示，基隆捷運已經剩最後一點點路，現在環評也大致過了，綜合規劃就是最後剩經費的分擔，趕快核定、趕快動工。談及基隆捷運經費分擔引發爭議，王國材說，下週我會請主管鐵道的次長胡湘麟過去找謝國樑討論，大家都回到一個理性為基隆好的方向來作討論。（編輯：蘇龍麒）1120310基隆捷運地方不花一毛錢承諾跳票？民眾黨團批：騙局成真謝國樑把基隆捷運推中央 民進黨揭補助比例勝高雄、台中謝國樑怨基隆捷運經費增 賴品妤轟不應只抱怨、籲籌財源謝國樑怨基隆捷運經費增 蔡適應砲轟：換位置換腦袋