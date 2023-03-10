經典賽／中華隊地主爆輸不是最慘？「這國」當年球迷全哭
2023棒球經典賽已經開打，中華隊日前首戰對上巴拿馬，結果被血洗，最終以5：12落敗，讓球迷稱這是「洲際慘案」、「38慘案」，指出地主國不僅沒有打出優勢還被大比分輾壓，表現欠佳。然而，就有網友討論挖出2014年巴西在主辦世界足球盃時，結果慘遭德國血洗的賽事，兩者比較引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「2023/3/8在台中洲際棒球場，地主中華隊第一場比賽就被巴拿馬打爆，以5：2落敗，史稱洲際慘案；無獨有偶，2014/7/8在巴西美景市米內羅體育場，地主巴西隊也被德國踢爆，德國6分鐘踢進4球，上半場就5：0領先，巴西只在最後垃圾時間踢進一球，以1：7落敗，史稱米內羅慘案，請問哪個比較慘？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「絕對是巴西....那真的慘不忍睹」、「絕對是巴西，好歹還有拿過冠軍」、「巴西那個放足球史上都是超級慘案了，我們這個真的還好」、「沒比較沒傷害，比起來巴西真的是最慘地主國」、「巴西那時候世界排名前幾啊，超尷尬的」、「足球被大比分是很羞辱的，當年球迷都痛哭了」、「足球是巴西人的生命不開玩笑，中華隊打輸只有憤怒，巴西人是直接哭的」。
而事實上，當時巴西排名第三，德國排名第二，賽前世界第一的西班牙在小組賽就意外爆冷出局，而四強賽前巴西與德國交戰紀錄是巴西五勝二和二負，有領先優勢，因此當時候外界都認為巴西應該會踢贏晉級決賽，沒想到比賽才剛開始，巴西就遭德國血洗，6分鐘踢入4球，最後以1：7落敗，懸殊的比賽結果不僅震撼足球圈，當時因傷未能出戰的巴西前鋒內馬爾，相傳在家透過電視轉播時，甚至直接關掉電視去做其他事。