經典賽／7-11「大亨堡搭現萃茶」55元！看球喝15元黑咖啡

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3月8日至3月12日連續5天，OPEN POINT APP行動隨時取推出「WBC棒球1+1組合餐」，包含現萃茶指定茶飲或黑糖珍珠撞奶，搭配指定熱狗大亨堡，2組最低110元，平均每人最低55元。並獨家開發「品客巨型加油棒」，內含3罐原味大品客，為球賽加油成為全場矚目焦點，售價179元。
📍英式紅茶／四季春青茶任2杯＋指定大亨堡任2個110元。
📍黑糖珍珠撞奶2杯＋指定大亨堡2個150元。
🟡萊爾富義大利麵搭飲品現折10元，滿百抽王品禮券
凡於門市購買Mi Piace系列義大利麵，搭配售價35元的原萃冷萃金萱烏龍、水蠻牛維他命B補給氣泡飲料、售價33元的樂法「來杯優多綠茶」等指定飲品即可現省10元，會員還可再享Hi點5倍送，活動優惠至4月4日，相揪大家一起吃爆「義大利」麵。
同時，會員於門市單筆消費滿百元（不含指定商品及代收代售），還可獲得一張小白單，憑該小白單序號至活動網頁完成登錄以及投票，即可參加抽獎活動，有機會獲得王品集團500元、王品集團1000元商品卡、茶具組、露營置物架、悶煮鍋等多項好禮，中獎名單4月19日在萊爾富官網公告。
🟡萊爾富全民瘋棒球買一送一
3月14日前祭出「全民瘋棒球」優惠活動，指定零食、飲品、啤酒等逾50款人氣商品下殺5折起，包括UCC無糖黑咖啡（原價30元）、Mountain Dew激浪汽水推買1送1（原價35元）；大瓶裝900mL的樂法私藏經典紅茶與樂法私藏黃金麥茶、歐維氏巧克力跳跳糖莓果慕斯風味、黑雷神浪漫草莓巧克力風味餅乾、黑雷神幸福奶油巧克力風味餅乾、不二家心型可可等，第2件都祭出只要1元的超殺優惠價。
觀看球賽的啤酒良伴，像是柏克金夏日沁香啤酒2罐原價136元，特惠價僅78元，相當於5.7折、金牌台灣啤酒9罐則只要268元（原價315元）、原價198元的2罐臺虎長島冰啤，也有168元特惠價。