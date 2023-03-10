國泰金控常董酒駕撞車！竟要求妻子幫頂罪 遭雙雙送辦
本（3）月5日，台北市大安區在和平東路1段、金山南路口發生自小客車車禍，警方到場執行酒測，酒後肇事的駕駛為55歲的國泰金控常務董事兼任發言人鄧崇儀，他擔心名譽受損，竟要求廖姓妻子頂包，欺騙警方，不過遭撞的駕駛向警方舉發肇事者為男性，經調閱監視器，確定駕駛為鄧崇儀，其酒測值高達0.9毫克，鄧崇儀及妻子雙雙遭送辦。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，3月5日晚上9時許，大安區和平東路1段、金山南路口發生自小客車碰撞事故，警方到場進行酒測，其中廖女出面表示是自己開的車，員警準備對其酒測，不料對方舉報駕駛應為男性。
警方調閱監視器後，確認廖女是從副駕駛座下車，真正的駕駛是在一旁的鄧崇儀，對其進行酒測後，酒測值達0.9，當場依公共危險罪送辦，而該頂替的廖女也因涉嫌使公務人員登載不實之刑責遭法辦。
據了解，鄧崇儀是國泰金控常務董事，從研究所畢業即進入國泰體系工作，服務長達20多年，目前主管涵蓋壽險資金投資、資產配置、產品開發、集團資訊業務、風險管理等項目。
對此，國泰金控回應，公司對於員工皆有明確的工作行為準則，當事人已於第一時間發信承認錯誤並道歉，並停止發言人以及一切職務，此案為當事人私事，公司要求當事人完成相關法律程序，各項業務運作不受影響，再次感謝大家關心。