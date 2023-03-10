經典賽／林襄太香！他狂吃全家食物 集滿30位女神卡驚呆
第五屆世界棒球經典賽（WBC）日前正式火熱開打，中華隊雖然首戰敗陣，不過今晚戰義大利，不少球迷都集氣希望能夠拿下首勝。而許多企業在賽期間也推出許多應援活動，例如全家超商日前就與搭上棒球熱潮，推出「全家超集棒」活動，只要消費滿額就能夠加購女神卡片貼紙，沒想到有網友竟然直接集滿整套30位啦啦隊女神的卡片貼紙，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼文指出「努力吃全家！終於不負苦心人，把這一整套給集滿了，放上來給大家香一下」只見貼出的照片中，就是「全家超集棒」活動系列卡片貼紙，上面有中華職棒樂天桃猿、味全龍、富邦悍將等隊伍等30位啦啦隊女神，其中包括超人氣的林襄、藍藍、LIKE、心璇等人。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這會不會太狠！牛啊」、「哇靠是每天爆吃全家是不是啊」、「全家股價感謝您」、「這個有毅力真的很強」、「不過會去這麼積極集這個的人，應該都是快樂肥宅吧」、「全家這波賺爛了，釣到你這個凱子」、「雖然說很無感，但能集滿30人也是算很厲害」。
而事實上，該活動是全家近日推出的活動，只要在3月21日以前購買指定商品，單筆消費滿100元，即能以10元加購女神貼紙，也就是說如果以30款來看，最低只要花3300元就能全部蒐集到，不過由於加購貼紙款式是以「盲包模式」贈送，顯然該位網友可能不只花3300元，難怪讓網友倍感敬佩其毅力。