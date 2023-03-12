奧斯卡影帝對決！布蘭登費雪回歸　奧斯汀巴特勒復刻貓王

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奧斯汀巴特勒在試鏡時從眾多試鏡者中脫穎而出，導演Baz Luhrmann曾大讚他找到了一個可以完美呈現世界上最具標誌性音樂人的演員，而他也沒有辜負導演的期望，在開演這部電影前，花了將近3年時間研究關於貓王的一切，大至口音、唱歌風格，小至內心世界、肢體語言，他都花了大把時間揣摩，甚至到電影拍攝完畢，奧斯汀巴特勒都還殘留一點貓王口音。
奧斯汀巴特勒的努力也得到了成果，《貓王艾維斯》在各國影展首映後獲得極高評價，甚至還在坎城影展獲得12分鐘的掌聲，就連貓王前妻普莉西拉（Priscilla）都不得不稱讚：「如果我丈夫在這裡，他會說，該死！你就是我！」
柯林法洛和配角火花超強 靠《伊尼舍林的女妖》奪人生首座威尼斯影帝
柯林法洛經歷吸毒及性愛片外流風波，一度陷入低潮，但在去年新版《蝙蝠俠》中飾演「企鵝人」獲得外界高度評價，透過演技再度征服觀眾，這次柯林法洛在《伊尼舍林的女妖》中飾演中年大叔，在愛爾蘭內戰期間和好友發生衝突結束友誼，和另一名演員布蘭登葛里森擦出超強化學反應，柯林法洛也因此拿下生平第一座威尼斯影帝，接著又獲金球獎音樂或喜劇類影帝，讓許多人期待他此次在奧斯卡是否會打敗對手、奪下獎座。
布蘭登費雪「重磅」回歸 《我的鯨魚老爸》演技逼哭觀眾
布蘭登費雪多年前曾遭好萊塢外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾，還經歷受傷開刀等低潮，導致他從螢光幕前消失，如今他帶著新作《我的鯨魚老爸》回歸，此次他飾演270公斤的同志爸爸，在人生末期努力修補父女關係，他為了電影特別增肥，在拍攝時還要穿戴特殊造型，為了呈現角色十分辛苦。
但布蘭登費雪的精湛演技，讓《我的鯨魚老爸》在威尼斯影展播畢時，獲得觀眾起立鼓掌了6分鐘，且還在美國演員工會獎以及評論家選擇獎雙雙奪下影帝，布蘭登費雪也曾在訪問中提及，他在年輕時無法詮釋這個角色，如今隨著時間改變，在演出時似乎看到了擁抱、重塑自己的過程，可說是十分感人。
保羅梅茲卡爾超齡演出單親爸 成影帝名單鮮肉黑馬
保羅梅茲卡爾先曾憑藉著影集《正常人》爆紅，這次他在《日麗》中飾演一名單親父親，被生活壓得喘不過氣，在一段暑假時光除了要解決自身的問題，還要和女兒獨處，現年才26歲的他就要飾演單親爸爸，難免招來質疑的聲音，但他仍執意爭取這個角色，超齡的演技讓他獲得滿堂彩，也擠進此次爭奪奧斯卡影帝的名單之中。
最強配角熬出頭 比爾奈伊73歲高齡提名奧斯卡影帝
從影多年的73歲比爾奈伊作品無數，以《愛是您·愛是我》、《神鬼奇航2：加勒比海盜》和《活人甡吃》最受影迷關注，此次他以《倫敦生之慾》首度提名奧斯卡影帝，他在片中飾演一名年邁的公務員，知道自己來日不多後，決定從工作中出走，找回生命的意義，雖然此部電影是翻拍日本導演黑澤明的《生之慾》，但他在電影中靠著細膩演技，將英倫風格完美呈現，更將心境轉折詮釋得淋漓盡致，讓他同時被提名金球獎、評論家選擇獎等獎項。