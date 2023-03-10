經典賽／超強應援人物！她太美對手看傻　鄭成功畫像發威

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時間回到2013年棒球經典賽，中華隊在首輪碰上強敵荷蘭隊，當身穿超短緊身褲的女球僮Silvia（張聖訢）在走過荷蘭隊休息區時，無意間吸引多名荷蘭隊球員目光，而該場比賽在0比3的劣勢中上演大逆轉，終場以8比3取得勝利。因此不少網友笑說，Silvia是該場比賽的贏球大功臣，更讓她一夕爆紅，被封為「WBC護國球僮／護國女神」。
而10年後的Silvia人美心更美！她目前正在擔任公益單位「台灣美發展交流協會（TBTA）」的理事長，經常分享她參與各式各樣助貧活動的過程。其中，日前土耳其、敘利亞邊境發生7.8強震時，她也在第一線親手幫忙打包賑災物資。
經典應援人物：國姓爺鄭成功
同樣在最正女球僮出場的那場中華隊荷蘭逆轉勝比賽中，4名好友帶著「反荷」加油板，還配上鄭成功的畫像，寫上「國姓爺怒煎『荷』包蛋」，希望中華隊送荷蘭吃蛋。而該場比賽在0比3的劣勢中上演大逆轉，終場以8比3取得勝利。
經典應援人物：結印阿伯
中職2015年總冠軍戰意外爆紅的「結印阿伯」劉家逸，他因被拍下在場邊結印為支持的Lamigo桃猿隊加油，畫面掀起網友瘋狂討論，而該場比賽Lamigo桃猿隊贏了中信兄弟隊，讓「結印阿伯」劉家逸多了「護猿國師」封號，據了解，阿伯施展的結印是「準提印」，其咒語來自神咒之王「準提菩薩」的「準提神咒」，是佛教重要咒語。雖然這宛如《火影忍者》的施咒大絕，有人相信也有人不信，但當時確實也有傳出「丟臉到國外去」等負面聲音。
然而隨著棒球日趨發展，現在的應援模式也從過去稀奇古怪到現在的逐漸穩重，除了整齊劃一的應援舞跟口號之外，應援的道具可是少不了！
應援神物：中華民國國旗、加油棒、應援布條
有立委質詢指出，印有台灣名稱和國旗的賽程宣傳品，遭經典賽主辦方禁止帶入場。對此，承辦A組預賽的悍創運動行銷表示，規範裡面並沒有規定不能帶國旗，所以當然比賽時可以帶，絕對不可能會擋國旗進場；另外包刮加油棒以及自己喜愛球員的布條也都是少不了，適合情緒高昂、得分時揮舞敲擊，來鼓舞一下士氣。
最後，買不到經典賽中華隊門票的朋友別憂鬱！中國信託南港金融園區今起至3/12一連三天，都將實況轉播WBC賽事，現場提供加油棒等應援小物，還有啦啦隊在場與你一起吶喊。無法到場的朋友可上Home Run Taiwan的YouTube頻道或臉書粉專，和專業球評與主播一起進「棒球聊天室」隔空尬聊，今晚的主持人是體育主播陳宏宜、球評黃忠義及YouTuber阿強，一起為中華隊加油。
圖片授權：Home Run Taiwan 粉絲團
原文出處：https://reurl.cc/AdA68p
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