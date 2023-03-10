墨西哥毒梟綁錯人！害死2美國人後急道歉 美方批無誠意
4位美國公民於本（3）月3號在美墨邊境城市馬塔摩洛斯（Matamoros）遭擄走，結果造成其中2人死亡，一人重傷。調查人員初步認定墨西哥毒梟應該是「誤綁」，將4位普通美國公民錯認成毒販，才造成這起命案。而墨西哥黑幫也發信道歉，聲稱是組織成員擅自行動，並交出5位嫌犯給當地警方。不過美方認為這樣的道歉毫無誠意，仍將繼續調查釐清案情。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，這起綁架案起源於4位美國公民，前往馬塔摩洛斯準備進行醫療手術，因為類似的手術在墨西哥境內實施比在美國更便宜。雖然墨西哥的醫療品質並不穩定，且治安問題頻傳，仍有許多美國人為了較低的費用趨之若鶩。不過4人到了馬塔摩洛斯後，卻遭到當地毒梟當街綁架，綁架過程中，還有一位墨西哥婦人也遭流彈波及喪命。
最終4位被綁架的美國人有兩位死亡，倖存的兩人中有一人腿部被開3槍，傷勢嚴重，另一位則是幸運毫髮無傷。如今倖存者已經返回美國，兩位受害者的屍體也由墨西哥警方交還給美方。
但是案情的調查仍在繼續，由於4位被綁架的都是普通人，美墨警方初步認定毒梟應該是搞烏龍綁錯人，而當地黑幫也發出道歉信，稱行為是成員自作主張，還把5位組織成員上交給當地警方，以示負責。
目前官方尚未證實這封道歉信是否為真，不過《CNN》報導指出，在發生大事件後公開發聲道歉，是當地黑幫的慣用伎倆，調查人員初步認定道歉信是真的，但這不意味毒梟真的有道歉的誠意。
這起美國公民在墨西哥被綁架殺害的案件，引發美國高度重視，有共和黨議員認為應該要將墨西哥當地黑幫列為恐怖組織，立法賦予美國軍隊在墨國境內展開軍事行動的權利。不過墨西哥總統迅速回擊，認為若派遣美軍至墨西哥境內打擊黑幫，將直接侵犯墨西哥的主權，墨西哥譴責這樣的行為。