經典賽／中華隊戰義大利！五大餐廳全程轉播 啤酒免費送
世界棒球經典賽熱血開打！中華隊今（10）日晚間7時將出戰強敵義大利，若是要拚晉級八強，這場比賽就絕對不能輸，六大餐廳也挺中華隊推優惠，全程轉播一起搖旗加油，同時金色三麥加碼，只要在今晚球賽對戰期間到場用餐，中華隊每擊出「全壘打」，就免費幫全場「加滿」一杯啤酒，打出幾支全壘打就加幾次！掌門精釀啤酒永康店，只要是中華隊出賽場次，全場享9折優惠，中華隊打出全壘打全場送限定啤酒一杯，獲勝再加碼一杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
金色三麥：今（10）日19點開始的經典賽轉播時段，力挺中華隊獲勝，只要中華隊擊出全壘打，金色三麥免費幫全場加滿一杯啤酒，中華隊每打出一個全壘打，就再加滿一杯；且3/8-3/12台灣隊獲勝，現場招待每位成年顧客350ml啤酒一杯。
掌門精釀啤酒永康店：凡於中華隊出賽場次訂位，即可享9折優惠。中華隊擊出全壘打，全場送一杯限定啤酒，中華隊獲勝，再送每人一杯限定啤酒。（須滿18歲才符合贈送資格）
布娜飛比利時啤酒餐廳BravoBeer：3月10日（五）晚上19:00 （中華隊VS.義大利隊）；3/11（六）晚上 19:00 (中華隊VS.荷蘭隊)；3/12（日）12:00（中華隊VS.古巴隊）生啤酒買大送小、7吋指定國家披薩送加油棒或加油吹笛一組（林森店除外）。
Relish 味旅餐酒館：中華隊比賽當天（ 3/10、 3/11)晚上七點開始至比賽結束前，前往店內打卡，即可獲得生啤買一送一的優惠，中華隊贏得比賽，加碼當日全場九折慶祝中華隊勝利。
Miss Q 飛鏢咖啡餐酒館：3/8至3/22為期兩週的賽事，室內、戶外MOD全程直播賽事，世棒期間啤酒買三送一。