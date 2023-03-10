獨／「通往天堂的階梯」斷裂濺血！作者發話：不想修理了

經典賽／中華隊戰義大利！五大餐廳全程轉播　啤酒免費送

▲六大餐廳也力挺中華隊推優惠，全程轉播一起搖旗加油。（圖／業者提供）
▲六大餐廳也力挺中華隊推優惠，全程轉播一起搖旗加油。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

世界棒球經典賽熱血開打！中華隊今（10）日晚間7時將出戰強敵義大利，若是要拚晉級八強，這場比賽就絕對不能輸，六大餐廳也挺中華隊推優惠，全程轉播一起搖旗加油，同時金色三麥加碼，只要在今晚球賽對戰期間到場用餐，中華隊每擊出「全壘打」，就免費幫全場「加滿」一杯啤酒，打出幾支全壘打就加幾次！掌門精釀啤酒永康店，只要是中華隊出賽場次，全場享9折優惠，中華隊打出全壘打全場送限定啤酒一杯，獲勝再加碼一杯。

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金色三麥：今（10）日19點開始的經典賽轉播時段，力挺中華隊獲勝，只要中華隊擊出全壘打，金色三麥免費幫全場加滿一杯啤酒，中華隊每打出一個全壘打，就再加滿一杯；且3/8-3/12台灣隊獲勝，現場招待每位成年顧客350ml啤酒一杯。

掌門精釀啤酒永康店：凡於中華隊出賽場次訂位，即可享9折優惠。中華隊擊出全壘打，全場送一杯限定啤酒，中華隊獲勝，再送每人一杯限定啤酒。（須滿18歲才符合贈送資格）

布娜飛比利時啤酒餐廳BravoBeer：3月10日（五）晚上19:00 （中華隊VS.義大利隊）；3/11（六）晚上 19:00 (中華隊VS.荷蘭隊)；3/12（日）12:00（中華隊VS.古巴隊）生啤酒買大送小、7吋指定國家披薩送加油棒或加油吹笛一組（林森店除外）。

Relish 味旅餐酒館：中華隊比賽當天（ 3/10、 3/11)晚上七點開始至比賽結束前，前往店內打卡，即可獲得生啤買一送一的優惠，中華隊贏得比賽，加碼當日全場九折慶祝中華隊勝利。

Miss Q 飛鏢咖啡餐酒館：3/8至3/22為期兩週的賽事，室內、戶外MOD全程直播賽事，世棒期間啤酒買三送一。

▲2023WBC經典賽中華隊首場出戰巴拿馬吸引滿場兩萬名球迷進場為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲全民瘋棒球，2023WBC經典賽中華隊首場出戰巴拿馬吸引滿場兩萬名球迷進場為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
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