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漫畫羈絆！台日233漫畫家親繪感謝簽名板　日本巡迴展出

▲台日233位漫畫家親繪感謝簽名板，即日起在日本巡迴展出。（圖／文化部提供）
▲台日233位漫畫家親繪感謝簽名板，即日起在日本巡迴展出。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2021年東日本311大地震10周年時，日本台灣交流協會邀請113位日本漫畫家親繪「感謝台灣」簽名板，2022年台灣新冠疫情肆虐，為感謝日本提供疫苗，台灣120位漫畫家也串聯繪製「感謝日本」簽名板。今年在文化部駐日台灣文化中心等單位合作下，將這些簽名板集結，於日本巡迴舉辦「漫画の絆」台日色紙展。

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文化部今（10）日指出，文化部駐日台灣文化中心為在日本推廣台灣漫畫，今年特別與日本台灣交流協會、紀伊國屋書店、岩手縣大槌町文化交流中心等單位合作，舉辦「漫画の絆」台日色紙展，共計228張由台日漫畫家所繪製簽名板，即日起在日本巡迴展出，首站為紀伊國屋新宿本店。

文化部表示，定名為「漫画の絆」台日色紙展，是為了呼應台日間的深刻連結；該展將在東京紀伊國屋書店新宿本店、岩手縣大槌町文化交流中心及東京台灣文化中心等3處展出，期盼能讓日本讀者近距離接觸台灣漫畫家的作品。

駐日大使謝長廷於昨天開幕致詞時提到，台灣的文化雖然與日本有些不同，但兩者都是重視報恩的民族，而漫畫可以跨越語言的隔閡，傳達的情感勝過千言萬語，所以這次用漫畫串連起台灣日本之間的羈絆，是台、日友情最好的見證。

自民黨青年局長鈴木憲和表示，如今台日兩國的友情非常深厚，而文化間的交流是最重要的，並提及自己在議員辦公室裡的桌曆，正是台灣漫畫家Rimui（韋蘺若明）所創作，其內容主題來自於她從桃園機場到日本千葉縣旅行時的見聞；期待兩國今後也能透過漫畫這個媒介，來互相理解彼此的文化，促進雙方的交流。

駐日台灣文化中心表示，本次展出作品的台灣漫畫家中，有好幾位都曾在日本獲得獎項或是出版作品，如阮光民、柯宥希（顆粒）分別於2020及2021年獲日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎），彭傑更是登上日本少年Jump的首位台灣漫畫家。3位漫畫家們將會參加岩手縣大槌町的開幕活動，透過漫畫與當地民眾交流。

文化部指出，為加深日本民眾對台灣漫畫的印象，本次活動也與台灣百年老茶廠「華剛茶業」合作，以上述3位漫畫家展出的創作，設計製作限量茶包及資料夾，贈送給觀展民眾。除了台灣味伴手禮外，在東京紀伊國屋書店、岩手縣大槌町2場展出中，也將透過線上及線下活動分別贈送一組「台灣虎航」日本台灣來回機票，希望將許久未見的台日兩地旅客再度連結，如同漫畫的力量，快速縮短彼此的距離。

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