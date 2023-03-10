台馬海纜頻遭中國船隻破壞　陳建仁：一個月內提修法嚇阻

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洪申翰出示中華電信調閱資料，顯示台馬海纜自2017年至今已經發生了29起的斷纜事故，最新一起事故發生在3月1日，又一次被中國貨船勾斷。
洪申翰直言，這很難讓人相信是偶發的單一事故，目前究責、賠償機制，依據《電信管理法》規定海底的纜線不包括在內無法裁罰，僅能依據《刑法》毀棄損壞罪處理，罰則也相對輕，且毀棄損壞罪是告訴乃論，根據過往紀錄，無論是《電信管理法》或《刑法》，過去29件事故裁罰件數為0。
洪申翰指出， 有外媒報導分析台馬海纜中斷，看來是北京針對性的騷擾，或是準備切斷全台通訊的演習，一旦台海爆發衝突，中國初期恐將鎖定這些海底電纜為目標，若中國切斷台灣的海底電纜，島上大多地區將無法連上網路，而陷入不利局面。
洪申翰強調，當國際專家用國安問題來看待台馬海纜中斷事件，台灣也應將斷纜問題提高到國安層次處理，然而目前台馬海纜並未列入國家關鍵基礎設施中，如此才能定期評估風險、與地方政府合作，進行防護演練等計畫。
洪申翰提到，許多專家都建議政府應重點取締使用流刺網、底拖網的中國漁船，而且應加強國內海纜中斷後的緊急應變與備援機制，台灣應發展提供修復的海纜船、衛星通訊系統、微波、雷射通訊等技術，盡快研擬目前與未來可發展的備援機制。
對此陳建仁說明，修法部分將請數位部趕快來研擬，台馬海纜若符合定義的話，就趕快來列入關鍵基礎設施，關於備援機制也會進行研擬，全力以赴確保馬祖通訊不受影響。