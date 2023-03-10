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台馬海纜頻遭中國船隻破壞　陳建仁：一個月內提修法嚇阻

▲台馬海纜頻遭中國船隻破壞，立委洪申翰呼籲應將該海纜列為關鍵基礎設施，進行嚇阻。（圖／洪申翰辦公室提供）
▲台馬海纜頻遭中國船隻破壞，立委洪申翰呼籲應將該海纜列為關鍵基礎設施，進行嚇阻。（圖／洪申翰辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

馬祖通訊及網路需依賴台馬祖間連接海纜維持運作，而今年2月發生2條海纜接連遭到破壞，嚴重影響馬祖通訊，民進黨立委洪申翰今（10）日於立法院總質詢時嚴厲譴責中國船隻破壞海纜，也要求台馬海纜必須列為關鍵基礎設施，盼行政院提出《電信管理法》修法草案嚇阻中國，行政院長陳建仁也當場允諾在一個月內提出。

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洪申翰表示，雖然中華電信在台馬海纜全斷當下，緊急啟動微波系統備援，但因頻寬有限網路依然壅塞，除日常生活及社會運作受到限制，甚至馬祖經濟高度仰賴的觀光旅遊業，也因網路不佳，導致許多觀光客不願前往。

洪申翰出示中華電信調閱資料，顯示台馬海纜自2017年至今已經發生了29起的斷纜事故，最新一起事故發生在3月1日，又一次被中國貨船勾斷。

洪申翰直言，這很難讓人相信是偶發的單一事故，目前究責、賠償機制，依據《電信管理法》規定海底的纜線不包括在內無法裁罰，僅能依據《刑法》毀棄損壞罪處理，罰則也相對輕，且毀棄損壞罪是告訴乃論，根據過往紀錄，無論是《電信管理法》或《刑法》，過去29件事故裁罰件數為0。

洪申翰指出， 有外媒報導分析台馬海纜中斷，看來是北京針對性的騷擾，或是準備切斷全台通訊的演習，一旦台海爆發衝突，中國初期恐將鎖定這些海底電纜為目標，若中國切斷台灣的海底電纜，島上大多地區將無法連上網路，而陷入不利局面。

洪申翰強調，當國際專家用國安問題來看待台馬海纜中斷事件，台灣也應將斷纜問題提高到國安層次處理，然而目前台馬海纜並未列入國家關鍵基礎設施中，如此才能定期評估風險、與地方政府合作，進行防護演練等計畫。

洪申翰提到，許多專家都建議政府應重點取締使用流刺網、底拖網的中國漁船，而且應加強國內海纜中斷後的緊急應變與備援機制，台灣應發展提供修復的海纜船、衛星通訊系統、微波、雷射通訊等技術，盡快研擬目前與未來可發展的備援機制。

對此陳建仁說明，修法部分將請數位部趕快來研擬，台馬海纜若符合定義的話，就趕快來列入關鍵基礎設施，關於備援機制也會進行研擬，全力以赴確保馬祖通訊不受影響。

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