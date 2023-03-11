經典賽／張育成2分砲榮登MLB官網！官方記者：育成做到了
世界棒球經典賽中華隊10日晚間迎戰義大利，結果以11：7贏下比賽，雖然中間遇到亂流被義大利超前比分，不過在六局下半靠著張育成的「關鍵2分砲」成功追平比數，讓現場氣氛嗨到最高點，中華隊士氣也因此重新打回，最終逆轉贏下比賽。而張育成這關鍵的一轟，也讓他登上了大聯盟的官網。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧比賽當時情況，當時四局上半中華隊還以5：2領先，結果投手王維中遇上亂流，義大利打線持續進攻，安打不斷，直到Sal Frelick一支中外野深遠二壘安打帶2分打點，中華隊比數被超前，四局下中華隊三上三下，五局上半義大利攻勢不斷，靠著羅培茲（Nicky Lopez）一支一分打點的安打，讓比數變成7：5，所幸戰線在六局下出現轉機，張育成頂住壓力，轟出2分砲，讓中華隊在關鍵時刻追平比數，隨後延續氣勢打出逆轉勝。
對此，大聯盟官方記者摩納根（Matt Monagan）的報導指出，義大利隊在第5局再次得分，羅培茲（Nicky Lopez）一支安打以7：5領先，不過台灣的球迷歡呼從未停止、啦啦隊以及吉祥物的應援從未休息，中華隊感受到這股強勁的愛，於是「育成做到了（Yu Chang did）！」打出追平的關鍵2分全壘打。
而當時比賽由於太激烈，整個PTT棒球版直接爆擊炸裂，加上張育成過去因為徵召風波被酸是「逃兵」，日前還在IG寫下「總有一天每個人一定會為我鼓掌」，結果對陣義大利就建下大功，讓不少球迷嗨爆表示「張育成我大哥啦！」、「從此敬佩大哥了」、「道歉的酸民這邊排隊請喔」、「真的謝謝張育成回來打這場比賽！」