經典賽／中華隊逆轉義大利！比數2巧合超扯：根本註定贏
世界棒球經典賽中華隊10日晚間迎戰義大利，結果以11：7贏下比賽，雖然中間遇到亂流被義大利超前比分，不過在六局下半靠著張育成的「關鍵2分砲」成功追平比數後，中華隊士氣大開，最後八局下靠著吉力吉撈・鞏冠的三分全壘打，奪下勝利的基礎。然而就在全台球迷都瘋狂之時，就有人發現，這場比賽的比分遇到兩個巧合，直言「這根本命中註定要贏」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧比賽當時情況，中華隊在本場賽事當中有兩度比數落後的情況，第一次在2局上半先發投手江少慶遇到亂流，讓義大利率先取得2分，不過隨後靠鄭宗哲1分打點的安打追平比數，隨後中華隊一波攻勢在3局下以5：2領先；不過在四局上王維中接連失分，義大利展開攻勢，到五局上半義大利已經取得7：5領先，直到六局下出現轉機，張育成頂住壓力，轟出2分砲，讓中華隊在關鍵時刻追平比數，隨後中華隊延續氣勢，搭配八局下吉力吉撈・鞏冠的三分全壘打，直接以11：7奪下比賽勝利。
然而，對於該比數就有網友發現，超商7-11正巧與WBC經典賽有合作推出周邊聯名商品，結果比數正巧就是「11」與「7」的數字；另外更讓人驚訝的是，中華隊最後投手「宋家豪」讓義大利三振出局的關門時間，竟然真的也是「晚間11時07分」，讓不少網友直言「這場比賽就是命中註定要贏的」、「真的欸，不說還沒發現！」、「時間一樣真的很扯欸」、「真的欸！真的是11：07分贏下比賽」、「超誇張！難怪7-11有優惠？哈哈哈」。
而為了慶祝中華隊贏球，7-11今（11）日推出一日限定優惠，包括CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PRIMA 精品美式咖啡同品項買1送1優惠；行動隨時取CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2優惠，平均下來單杯30元，加上自5元折扣，25元就能讓入手，球迷們看球之餘，優惠可不要錯過啦！