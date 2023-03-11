經典賽／張育成上壘幹嘛敬禮？外媒也好奇 真實原因曝
中華隊10日晚間對上義大利以11：7奪下本屆經典賽的第一場勝利，其中六局下張育成一支關鍵的2分全壘打，讓中華隊氣勢重新打回，也被稱作是逆轉的關鍵，其中在張育成不管是上壘還是繞場時，總是不斷做出「敬禮」的動作，不僅讓些許網友不懂，也讓外媒記者一頭霧水的表示「為何要敬禮？」對此，中華隊新聞官則回應「這是一個很長的故事」，而張育成則說「敬禮這部分，應該要請媒體幫我說明」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧當時比賽情況，在五局上時，義大利前面一波猛烈攻勢讓比數以7：5領先，隨後場邊氣氛較為低迷，結果六局下張育成挺身而出，轟出關鍵2分砲，中華隊氣勢打回，張育成表示「其實那時我們的氣勢沒有那麼低迷，兩出局、一壘有人，只是想推進到二壘，剛好直球紅中，就積極攻擊，沒想到有很好的結果」。
然而有看該場比賽的人都曉得，張育成不論是在上壘或是全壘打繞場時，都以「敬禮」的手勢向球迷致意，此舉也引發外媒記者的好奇，當時被提問時，連坐在一旁的總教練林岳平都笑了出來，張育成則笑稱「敬禮這部分，應該要請媒體幫我說明」。
而事實上，張育成為何會有這個招牌敬禮手勢呢？原來是因為張育成在2019年亞錦賽過後取得12天補充兵資格，且於2020年服完12天的補充兵，因此被體育署列為列管球員，接下來5年就是必須配合國際賽集訓和比賽，不過當初在徵召中華隊經典賽球員時，張育成表態將婉拒參賽，結果被球迷痛罵是「逃兵」。
不過隨後張育成表態一定會義不容辭的為中華隊奮戰，得知過去被球迷痛罵是「逃兵」時，張育成也會一直自嘲，上壘時就會比出敬禮手勢，當時在新莊自辦熱身賽時，賽前介紹口號就是「永遠忠誠」，結果直接成為招牌，這次在對戰義大利做出巨大貢獻，讓不少球迷直呼「逃兵打到變國防部長！致敬」、「我大哥！國防部長好！」