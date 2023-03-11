好天氣最後倒數！明起變天轉冷 1圖秒懂「冷氣團影響」
過去幾天台灣各地天氣普遍溫暖穩定，今（11）日也是類似的天氣型態，各地晴到多雲但日夜溫差較大，東部及南部山區午後有些零星降雨機會，全台各地白天高溫大多可以來到攝氏25度或以上，天氣風險公司提醒，明（12）日下半天，冷氣團逐漸南下，東北風速明顯增強並帶來水氣，迎風面北部、東半部轉陰有局部短暫雨天氣，下週一（3/13）白天北部將有明顯的冷意，預估高溫僅有攝氏16至18度，與前一天的差異相當大，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
針對冷氣團目前狀況，氣象局預報員趙紘提及，明日入夜後冷空氣南下侵襲，氣溫開始降低，下週一至下週二清晨（3/13至3/14）可說是最冷的時間點，台南以北和宜蘭低溫僅攝氏12至14度，其它地區15至16度，尤其是下週二清晨，由於環境轉乾可能導致「輻射冷卻」現象加劇，部分地區可能會出現攝氏10度左右的低溫。
天氣風險公司則提及，下週一白天水氣逐漸減少，平地降雨趨緩，山區附近仍有短暫雨機會。入夜以後環境轉乾，到了下週二，冷空氣減弱，各地都將恢復為多雲時晴的穩定天氣，後續氣溫隨著天氣轉好而逐漸回升，又回到與近期類似白天溫暖、日夜溫差大的型態。
至於今日天氣部分，氣象局表示，各地大多維持晴到多雲，僅東半部偶有零星短暫雨，而北部、中部、南部低溫皆為攝氏16度，東部攝氏17度，白天高溫部分，北部和中部攝氏27度、南部攝氏29度、東部攝氏25度，整體而言感受溫暖，但日夜溫差較大。