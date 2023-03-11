金門失聯上兵游到中國？國防部下周赴立院專案報告

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，媒體昨日報導，金門失蹤陳姓士兵疑似因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救。立院外交及國防委員會下周三(15日)要求國防部、陸委會、國安局、海巡署等單位做專案報告，找出陳姓上兵疑似逃兵的原因。
記者呂炯昌／台北報導
金門立委陳玉珍昨日晚間透過媒體群組指出，金門失聯士兵目前人平安在廈門，現在重要的是，以後如果有這樣的事情，兩岸之間實在必須建立一個官方溝通的往來管道，包括在兩岸的共同打擊犯罪部分，還有海上救援部分；以金門、廈門如此近的距離，如果有什麼事情，也才能即時的互相協助。
陸軍司令部則表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。
立院外交及國防委員會15日將邀請國防部、陸委會、國安局、法務部、海洋委員會海巡署、警政署、海基會等單位就「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行專案報告。
民眾黨立委邱臣遠表示，請國防部盡快查證陳姓上兵游往中國大陸的原因，後續依查證結果，主動向外界秉持透明原則說明。邱國正除表達歉意，軍方更要對這件事情加上近來管理狀況出包，包括龍泉新訓中心槍枝遭調、馬祖國軍缺肉等事件發生，確實從內部管理及軍紀要求，進行深入檢討，並給國會及社會大眾交代。