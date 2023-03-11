美股下挫、台股週線紅翻黑　法人：高息股將成焦點

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，由於聯準會再度釋出鷹派言論，提高市場對於升息預期，加上美股大跌衝擊，外資連續3日單日賣超台股破百億，原本技術面高於美股、橫向整理處於各天期均線之上的台股，週五出現跌破月線的明顯拉回走勢。
孫傳恕分析美國經濟數據，聯準會的升息壓力仍大，使得3月升息兩碼的機率大增，預料升息、通膨仍是現階段影響全球投資情緒的重要關鍵，包括美國物價支付指數從前期的44.5，大幅走升至最新的51.3，美國1月的PCE物價指數年增率4.7%，亦高於原本預期的4.3%，加上美國2月ISM製造業指數升至47.7，為6個月以來首次改善，且製造業物價指數反映了美國通膨下行速度偏慢的風險，預料包括台股在內的全球股市，將等到本月22日FOMC公布會議結果之後，動向才會再轉趨明朗。
至於台灣基本面部分，孫傳恕表示，主計處於2月下修2023年台灣經濟成長率至2.12%，考量需求仍受高利率、高通膨的侵蝕，預期今年首季經濟成長仍面臨衰退風險，而下半年的整體需求是否回升，則需視美、中的經濟成長動能而定，整體而言GDP將展現逐季回升趨勢。
選股方面，孫傳恕認為，短線仍受美股影響，且部分科技股乖離已大，建議投資人宜在下跌時逢低布局基本面好轉的個股，類股可鎖定半導體、伺服器、關鍵電子零組件、EV、能源、觀光、中國解封受惠股。
另外，近期各公司陸續召開董事會，決議股息分派，他提到，預料在聯準會升息趨勢未停止之前，高股息個股因為較具有抵禦升息環境的優勢，據統計，台股殖利率平均達4%，在亞股中名列前茅，將成為吸引資金的另一波焦點。