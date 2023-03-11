經典賽／看球賽必備！超市全聯零食85折　進口啤酒免40元

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日本人氣餅乾品牌BOURBON零食，風味餅乾（巧克力/咖啡口味）每盒原價90元，任選2盒只要95元，等於第二盒只要5元，BOURBON指定商品滿100元再贈會員點數1500點 ! 此外還有日本必buy零食，網路超人氣熱銷第一日本東鳩焦糖玉米脆果，每包原價59元優惠價42元，樂天小熊餅乾大份量包裝新登場，每包原價156元優惠價115元活動自3/9起至4/4止。
加碼推出「啤酒卡」凡持本卡購買指定啤酒品項，即可享促銷價再9折，每張啤酒卡原價150元，會員價只要99元，銷售時間自即日起至4/4止，卡片可使用至5/16止，酒款包含達人強推新品立陶宛坦格啤酒500ml系列2罐99元再打9折只要89元、波蘭海納棕熊啤酒500ml系列每罐不用40元。
美廉社自有品牌重磅推出新品Simple Life厚切鱈魚香絲（柴魚風味）、Simple Life蜜沙茶魚片、Simple Life鱈魚蜜汁方角，每包原價52元，任選2包只要79元，再加贈會員點數900點，此外還有熱銷單品Simple Life厚切香酥醬燒海苔片、VV厚切椒麻烤海苔片任選2包105元，加贈會員點數1500點，活動自3/9起至4/4止，現在加入美廉社會員即贈3000點，相當於10元購物金。
🟡全聯
為一起跟球迷為中華隊加油打氣，全聯自即日起至3/16推出飲料、啤酒、零食等85折起優惠，包含「金車噶瑪蘭Buckskin柏克金三月啤酒330ML六入組」特價188元；「虎牌冰釀啤酒330ML六入組」4組特價599元、平均一組149.75元；「ASAHI SUPER DRY啤酒500ML四入組」特價197元。
同時持福利卡會員買Lay’s樂事、多力多滋、奇多、話匣子，全系列單筆每滿249元再贈250福利點；買OREO、可口、RITZ、瑞士三角巧克力、比利時克特多金象全系列，單筆滿149元贈200福利點、滿199元贈300福利點；而買盛香珍、華元、湖池屋全系列單筆每滿150元贈40福利點。
另外，3/20以前特別舉行「全民瘋棒球 萬國齊聚挺中華」，福利卡友至全聯實體門市消費發票金額單筆滿200元，登錄預測2023棒球經典賽冠軍隊伍，就有機會抽到萬國通路好禮，包含萬國通路20吋旅行箱 （市價5,280元，共4名）、萬國通路13吋手提箱（市價4,580元，共12名） 、萬國通路1,000元商品券（市價1,000元，共16名）。
🟡大潤發
大潤發於即日起至3/22推出滿千送百優惠，消費者於活動期間內購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1,000元（不含品牌電器及生鮮商品），送100元現金抵用券，全台限量40,000張，每人每卡期間限領2張，可於3/23至4/5使用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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