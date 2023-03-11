經典賽／賀中華隊勝利！三大超商咖啡包：拿鐵美式買1送1

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11日門市推出一日限定優惠，包括CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PRIMA 精品美式咖啡同品項買1送1優惠。APP「行動隨時取」同步於3月11日祭出單日限定優惠活動，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡（限量5萬組）、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾（限量1萬組）同品項買2送2優惠，另還有Cheers EX強氣泡水500ml買2送2以及指定樂事洋芋片6件75折優惠（各限量2萬組）。
🟡全家
即日起至3/12前，使用全盈+PAY支付買大杯特濃拿鐵、霜淇淋就可以享有買一送一優惠，特濃拿鐵平均下來只要33元，還能搭配自帶杯扣5元優惠，也別忘了品嚐新口味春日抹茶霜淇淋。同時間，私品茶系列中的熱杏仁茶也推出單杯特價45元優惠價。
🟡萊爾富
萊爾富歡慶中華隊首勝，也推出單日限定優惠，3月11日百事可樂、無糖雪碧（寶特瓶）、悅氏Light鹼性水皆享買1送1，其中百事可樂買1送1優惠更加碼延長至3月17日，邀全民一起喝百事可樂集氣，預祝中華隊每一戰皆百戰百勝，前進東京！
並且全家、7-11賽事期間（3月8日起至3月22日止）於指定門市數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，包括中華隊小組賽、八強賽、準決賽及冠軍賽，可至官網查詢有轉播的門市。
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