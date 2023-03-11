經典賽／林襄太香！他狂吃全家食物　集滿30位女神卡驚呆

經典賽／賀中華隊勝利！三大超商咖啡包：拿鐵美式買1送1

▲全家全盈+PAY支付享有霜淇淋、大杯Let’ s Café特濃拿鐵買一送一優惠，活動只到3/12止。（圖／全家提供）
▲全家全盈+PAY支付享有霜淇淋、大杯Let’ s Café特濃拿鐵買一送一優惠，活動只到3/12止。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

WBC世界棒球經典賽昨（10）日賽程中，中華隊以三支全壘打奪下首勝，三大超商祭出飲品優惠，美式拿鐵都有買一送一，陪大家一起今晚為中華隊對戰荷蘭應援！7-11今（11）日限定CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PRIMA 精品美式咖啡同品項買1送1優惠；全家3/12前，使用全盈+PAY支付，Let’s Café 大杯特濃拿鐵、霜淇淋口味任搭皆享買1送1折扣；萊爾富百事可樂、無糖雪碧（寶特瓶）、悅氏Light鹼性水皆享買1送1。

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🟡7-11

11日門市推出一日限定優惠，包括CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PRIMA 精品美式咖啡同品項買1送1優惠。APP「行動隨時取」同步於3月11日祭出單日限定優惠活動，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡（限量5萬組）、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾（限量1萬組）同品項買2送2優惠，另還有Cheers EX強氣泡水500ml買2送2以及指定樂事洋芋片6件75折優惠（各限量2萬組）。

▲門市於3月11日推出一日限定優惠，美式咖啡買一送一；行動隨時取珍奶買二送二。（圖／業者提供）
▲門市於3月11日推出一日限定優惠，美式咖啡買一送一；行動隨時取珍奶買二送二。（圖／業者提供）
🟡全家

即日起至3/12前，使用全盈+PAY支付買大杯特濃拿鐵、霜淇淋就可以享有買一送一優惠，特濃拿鐵平均下來只要33元，還能搭配自帶杯扣5元優惠，也別忘了品嚐新口味春日抹茶霜淇淋。同時間，私品茶系列中的熱杏仁茶也推出單杯特價45元優惠價。

🟡萊爾富

萊爾富歡慶中華隊首勝，也推出單日限定優惠，3月11日百事可樂、無糖雪碧（寶特瓶）、悅氏Light鹼性水皆享買1送1，其中百事可樂買1送1優惠更加碼延長至3月17日，邀全民一起喝百事可樂集氣，預祝中華隊每一戰皆百戰百勝，前進東京！

▲萊爾富無糖雪碧寶特瓶、悅氏Light鹼性水皆享買1送1，百事可樂買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富無糖雪碧寶特瓶、悅氏Light鹼性水皆享買1送1，百事可樂買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
並且全家、7-11賽事期間（3月8日起至3月22日止）於指定門市數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，包括中華隊小組賽、八強賽、準決賽及冠軍賽，可至官網查詢有轉播的門市。



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