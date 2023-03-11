名家論壇》邱師儀／麥卡錫、蔡英文美國會晤　埋訪台伏筆

我是廣告 請繼續往下閱讀
只是就高層訪台而言，川普時期尤其是在2018年之後，是行政官員多於參眾議員（而且當時還疫情嚴峻）；拜登時期則是參眾議員多於行政官員，訪台行程甚至在國會山莊蔚為風潮。據筆者的統計，從拜登上任至今，參眾議員訪台已高達14梯次，共有48人次參眾議員訪台，當中有些參議員甚至一訪再訪，去年八月光是一個月就來了三團，每每來不是逛夜市就是要吃小籠包，來到外界連名字都會搞混。
更重要的是，來訪的參眾議員，民主、共和黨皆有之。這也就是為什麼麥卡錫在選議長時，經歷了15輪來自於共和黨內部的杯葛，他第一個訴求就是要抗中（並反應在挺台），現在的國會抗中的確就是跨黨派共識，雖然有些民主黨員不想跟麥起舞，不想用麥的方式來去圍堵中共，卻也不得不在美國最新民意討厭中國高達八成五的情況下，用民主黨自己的方式來抗中：譬如對中進行嚴厲經濟制裁、拉攏日印打代理人戰爭等。
筆者在之前的文章曾經提到，比起已經抗中幾十年的裴洛西，麥卡錫比較找不到過去的抗中軌跡。麥卡錫抗中工具性較強，抗中可以讓他看起來像個川粉，也許可以平息部分自由黨團極右共和黨議員對他的不滿。但也就是這樣，麥卡錫抗中在順風向時，他可能會用的「超級用力」。一個要選15輪才能選得上的議長，無疑是一個弱勢議長，為了要提高他的路線純粹度，他會用各種可能的手段來幫自己補血。
現在已經有媒體傳出：雖然麥卡錫可能是受了蔡政府的說服，希望要見面就在美國見面，大概就會在加州；同時也由蔡這裡帶來一些台灣方面蒐集有關於中共的情報給麥卡錫，可視為是台灣與美方不想要激怒習近平的「軟著陸見面」。但這故事可能只說了一半，如果這樣的軟著陸，中共一樣像去年八月在裴洛西來訪後大動干戈的話，基本上就給了麥卡錫充分對極右派國會成員宣示的大好機會：那就是之後親自訪台。屆時也會是軍機護送訪台，更有甚者，美軍就算在麥卡錫離台後，還可能駐留台灣。但其實這都是中共自己逼出來的，美軍只能提早、直接面對解放軍。到時習近平如果只能氣噗噗演習，最有可能的發展還是懂他的老友拜登親自出來說：其實也沒那麼嚴重，美國還是遵守一中原則。但沒說出口的是，中共每對台演習一次，美對台的軍援就會升級，連彈藥都準備放在台灣。
至於美軍直接對共軍，其實是兩黨參眾議員最不願意見到的近期發展。從參眾議員各種提案與發言的內容來看，跨黨派都想要運用「離岸制衡」(offshore balancing)的策略，也就是培養各種層級的代理人來對抗中共，日韓菲印澳不說，台灣更是代理人最直接的選擇。參眾議員不會裸露說出「代理人」(proxy)，但運用很多介係詞來輾轉形容，包括藉由/協同/經由美國盟友達成鞏固民主陣營的目的。但代理人戰略並非要引戰，剛好相反，是為了要避戰。有學者認為美國在烏克蘭抗俄的代理人戰略打得太晚，力道也太輕。如果像現在的軍援再早一點點，烏俄戰爭也許就能避免。
所以，中共如果不了解麥卡錫與蔡英文的見面有其工具性考量，並因此而大動干戈的話，其實就是執意要破除參眾議員的代理人戰略等比較是軟著陸的作為。其結果就是讓美軍提前與直接面對解放軍。這道理很簡單，就跟去年裴洛西訪台後一樣，如果都是因為美國現任議長主動訪台所引起的中共侵台，美國在道義上與國內法上（台灣關係法）有什麼立場不去立即介入？
總之，可以獲得以2952張票當選的習近平，應該有要有2952倍的智慧知道：中共對美國政府的衝動，最後都是要付出代價的，日本與德國過去都學過教訓，但如果中共想遵循納粹德國與軍國日本那種路線，被打掉重練成為民主的話，這好像也是他的宿命。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]