美國矽谷銀行倒閉！引發市場恐慌情緒　美股全線下挫

名家論壇》邱師儀／麥卡錫、蔡英文美國會晤　埋訪台伏筆

▲美國眾議院議長麥卡錫（左），確認他將與蔡英文總統（右）在美國會面。資料照合成。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長麥卡錫（左），確認他將與蔡英文總統（右）在美國會面。資料照合成。（圖／美聯社／達志影像）

文／邱師儀

麥卡錫確認他將與蔡總統在美國會面，也認為這樣的會面並不會造成現狀改變。麥卡錫強調：「中國無權告訴我只能去哪裡與什麼時候能去？蔡總統只是剛好在美國，我將會跟她碰面。」中共立刻要求美國國務院解釋蔡為何能在轉機時與麥卡錫碰面？而國務院回應，麥卡錫完全有權決定他要跟誰見面？蔡在美國的轉機，也符合美國長期以來的一中政策。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於一個在全國人大發出2952張票選國家主席，2952張票一張都不敢跑、全投習近平的國家，哪裡懂得什麼叫做權力分立？哪裡懂得什麼叫做隸屬於行政權的國務院，無權干涉監督他的立法權的領袖、眾院議長要跟誰見面是他自由的道理？但老共最近一遇到民主美國，總會上演國務院出來安撫習近平，說美國行政部門一中政策沒啥改變，但國會要怎麼搞他們也管不著的戲碼。這就是川普政府之後，美國政府玩弄中共感情的新常態，行政部門「穩健中露刀鋒，而立法部門高調表態」。而且中共越抗議，參眾議員那種骨子裡的牛仔個性就越顯露，越跟你中共反著走。

只是就高層訪台而言，川普時期尤其是在2018年之後，是行政官員多於參眾議員（而且當時還疫情嚴峻）；拜登時期則是參眾議員多於行政官員，訪台行程甚至在國會山莊蔚為風潮。據筆者的統計，從拜登上任至今，參眾議員訪台已高達14梯次，共有48人次參眾議員訪台，當中有些參議員甚至一訪再訪，去年八月光是一個月就來了三團，每每來不是逛夜市就是要吃小籠包，來到外界連名字都會搞混。

▲蔡英文今日接見美國眾議員康納訪團，期盼持續共同捍衛民主自由價值，也一起為疫後經濟復甦貢獻力量。（圖／總統府提供）
▲蔡英文2月接見美國眾議員康納訪團，期盼持續共同捍衛民主自由價值，也一起為疫後經濟復甦貢獻力量。（圖／總統府提供）
更重要的是，來訪的參眾議員，民主、共和黨皆有之。這也就是為什麼麥卡錫在選議長時，經歷了15輪來自於共和黨內部的杯葛，他第一個訴求就是要抗中（並反應在挺台），現在的國會抗中的確就是跨黨派共識，雖然有些民主黨員不想跟麥起舞，不想用麥的方式來去圍堵中共，卻也不得不在美國最新民意討厭中國高達八成五的情況下，用民主黨自己的方式來抗中：譬如對中進行嚴厲經濟制裁、拉攏日印打代理人戰爭等。

筆者在之前的文章曾經提到，比起已經抗中幾十年的裴洛西，麥卡錫比較找不到過去的抗中軌跡。麥卡錫抗中工具性較強，抗中可以讓他看起來像個川粉，也許可以平息部分自由黨團極右共和黨議員對他的不滿。但也就是這樣，麥卡錫抗中在順風向時，他可能會用的「超級用力」。一個要選15輪才能選得上的議長，無疑是一個弱勢議長，為了要提高他的路線純粹度，他會用各種可能的手段來幫自己補血。

▲花費7年多布局，美國共和黨領袖麥卡錫如願執起聯邦眾議院議長槌，成為美政壇排名第3的人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲麥卡錫歷經15輪馬拉松投票，才如願執起聯邦眾議院議長槌，成為美政壇排名第3的人物。（圖／美聯社／達志影像）
現在已經有媒體傳出：雖然麥卡錫可能是受了蔡政府的說服，希望要見面就在美國見面，大概就會在加州；同時也由蔡這裡帶來一些台灣方面蒐集有關於中共的情報給麥卡錫，可視為是台灣與美方不想要激怒習近平的「軟著陸見面」。但這故事可能只說了一半，如果這樣的軟著陸，中共一樣像去年八月在裴洛西來訪後大動干戈的話，基本上就給了麥卡錫充分對極右派國會成員宣示的大好機會：那就是之後親自訪台。屆時也會是軍機護送訪台，更有甚者，美軍就算在麥卡錫離台後，還可能駐留台灣。但其實這都是中共自己逼出來的，美軍只能提早、直接面對解放軍。到時習近平如果只能氣噗噗演習，最有可能的發展還是懂他的老友拜登親自出來說：其實也沒那麼嚴重，美國還是遵守一中原則。但沒說出口的是，中共每對台演習一次，美對台的軍援就會升級，連彈藥都準備放在台灣。

至於美軍直接對共軍，其實是兩黨參眾議員最不願意見到的近期發展。從參眾議員各種提案與發言的內容來看，跨黨派都想要運用「離岸制衡」(offshore balancing)的策略，也就是培養各種層級的代理人來對抗中共，日韓菲印澳不說，台灣更是代理人最直接的選擇。參眾議員不會裸露說出「代理人」(proxy)，但運用很多介係詞來輾轉形容，包括藉由/協同/經由美國盟友達成鞏固民主陣營的目的。但代理人戰略並非要引戰，剛好相反，是為了要避戰。有學者認為美國在烏克蘭抗俄的代理人戰略打得太晚，力道也太輕。如果像現在的軍援再早一點點，烏俄戰爭也許就能避免。

所以，中共如果不了解麥卡錫與蔡英文的見面有其工具性考量，並因此而大動干戈的話，其實就是執意要破除參眾議員的代理人戰略等比較是軟著陸的作為。其結果就是讓美軍提前與直接面對解放軍。這道理很簡單，就跟去年裴洛西訪台後一樣，如果都是因為美國現任議長主動訪台所引起的中共侵台，美國在道義上與國內法上（台灣關係法）有什麼立場不去立即介入？

總之，可以獲得以2952張票當選的習近平，應該有要有2952倍的智慧知道：中共對美國政府的衝動，最後都是要付出代價的，日本與德國過去都學過教訓，但如果中共想遵循納粹德國與軍國日本那種路線，被打掉重練成為民主的話，這好像也是他的宿命。

▲中共總書記習近平今天以2952票全票贊同，當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第三任期，習近平一個人的時代正式開始。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共總書記習近平以2952票全票贊同，當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第三任期，習近平一個人的時代正式開始。（圖／美聯社／達志影像）
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]

名家論壇》錢震宇／台海會有第五次飛彈危機嗎

名家論壇》黃創夏／綠有林智堅　藍有侯友宜

名家論壇》朱駿／兩岸關係真的由美中關係決定嗎？

名家論壇》吳崑玉／就讓王聖人再出來玩一次吧！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀