慶中華隊首勝！國民黨民代府中站發550份雞排

世界棒球經典賽台灣隊昨日與以11比7擊敗義大利隊，拿下重要一勝。國民黨立委江啟臣、洪孟楷、議員柳采葳、凌濤等人也將實現先前的承諾，今（11）日下午5點50分在府中捷運站出口發放550份雞排，歡迎民眾前往領取、分享喜悅。 我是廣告 請繼續往下閱讀 江啟臣昨晚在中華隊拿下首勝後，在臉書發文表示，中華隊對上義大利的比賽太精彩，看到選手們一度比分被反超，也依然不放棄、戰鬥到底的運動家精神。洪孟楷也說，昨天看到精彩比賽，中華隊實在太棒了，因此要打鐵趁熱，發雞排持續為中華隊加油，希望民眾拿了雞排就可以等七點與荷蘭隊的比賽，繼續為中華隊加油，相信一定可以打到東京，前往邁阿密。藍營民代江啟臣、洪孟楷、羅明才、林德福、凌濤、葉元之、張斯綱、李明璇、李明賢、徐弘庭、柳采葳等人日前發起「中華隊打敗義大利，加碼發送550份雞排」，宣布今（11）日下午5點50將在府中捷運站3號出口（新北戶外直播派對）開始發放號碼牌並發雞排。經典賽中華隊若晉級前進東京 蔣萬安：一定發祭品文！「台式應援」震撼全世界棒球迷！WBC官推賀中華隊勝利經典賽／賀中華隊勝利！四大超商咖啡包：拿鐵美式買1送1中華隊贏了！手搖店全門市「爽發100杯飲料」 時間曝光