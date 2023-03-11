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抹茶控先衝！20款甜點「吃到飽199元」IG爆紅：免服務費

▲茶茶小王子士林店歡慶一週年，推出甜點吃到飽199元活動。（圖／小紅書《17去探店》授權提供）
▲茶茶小王子士林店歡慶一週年，推出甜點吃到飽199元活動。（圖／小紅書《17去探店》授權提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

抹茶季節強勢來襲！先是全家超夯的抹茶口味霜淇淋回歸，專賣抹茶類甜點的茶茶小王子士林店也歡慶一週年，推出199元甜點吃到飽活動，高達20款品項隨你挑，一日限額30位，連平日單個售價高達99元的法式鹹派也包含在內，只要吃兩個立刻回本，超級優惠的價格也瞬間在IG上爆紅，不過活動只到4/30為止，想要嚐鮮的民眾可得抓緊腳步。

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茶茶小王子甜點店歡慶士林門市一週年，推出199元吃到飽活動，每日限額30位，每人1張號碼牌，不能代排，12:45會開始發放號碼牌，活動13:00開始入場，用餐時間到14:30，吃到飽品項包括霜淇淋聖代杯、原味半熟乳酪蛋糕、濃厚抹茶半熟乳酪蛋糕、提拉米蘇、抹茶巴斯克乳酪蛋糕、檸檬巴斯克乳酪蛋糕、原味泡芙、抹茶雪山磅蛋糕、抹茶達克瓦茲，抹茶毛巾卷、抹茶戚風盒子、抹茶紅豆奶酪、抹茶布丁燒、抹茶大理石慕斯、抹茶生巧克力塔、兩款鹹派、抹茶大福。

▲現場高達20種不同品項的甜點，只要199元通通吃到飽。
▲現場高達20種不同品項的甜點，只要199元通通吃到飽。（圖／小紅書《17去探店》授權提供）
▲平常單個售價99元的鹹派，也包含在下午茶吃到飽的品項中。（圖／小紅書《17去探店》授權提供）
▲平常單個售價99元的鹹派，也包含在下午茶吃到飽的品項中。（圖／小紅書《17去探店》授權提供） 
根據美食部落客《17去探店》分享，平日到訪大約10:10左右號碼牌就已經發完，建議想要品嚐的民眾提早帶場排隊，甜點一次只能拿3種，可以先拿超夯的鹹派、抹茶髒髒毛巾卷，因為搶空後店家不會一直補到用時間結束，若是錯過就有可能吃不到熱門品項！雖然活動開始不到一週，就在社群上爆紅一位難求，不過也有不少體驗後民眾認為「禁止帶水、飲料只能跟店家購買，吃了很膩」、「現場動線規劃有問題，大家都在插隊，店員也不知道誰才是前30位」、「店家規矩很多」、「甜點只補到13:50很多沒吃到」。

針對眾多負面評價，店家也出面回應，活動是想在三、四月抹茶季回饋粉絲，剛開始並未預期如此熱烈回響，而導致粉絲們需在外排隊近三個小時才能進店用餐，這並非店家本意、噱頭或飢餓行銷，為了提供更友善的用餐，會努力用最快的速度請廠商協助上線網路訂位，讓大家不需要在現場排隊就可以進來用餐，活動目前會持續到4月30號，未來可開放網路訂位時，會提前在IG與臉書上公告，現階段維持每日接待30位，現場排隊時也會提供免費的冰茶讓大家消暑解渴。

【活動資訊】

地址：台北市士林區中正路235巷20號

活動名額：每日限定30位

用餐時間：13:00至14:30（取餐時間到14:00）

用餐限制：每次取餐限拿3個，須用原本的盤子裝；禁帶外食、飲料、水；不提供開水，需要另購飲品搭配享用；所有品項限內用不可外帶，如有外帶情況發生，將依蛋糕原價計算。

▲平日單個售價99元的鹹派，也包含在下午茶吃到飽的品項中。（圖／小紅書《17去探店》授權提供）
▲吃到飽199元的活動瞬間爆紅，需要排隊3小時才能入場也引發饕客不滿，店家回應後續將會提供線上訂位功能。（圖／小紅書《17去探店》授權提供）
同時，全家熱銷霜淇淋「春日抹茶霜淇淋」熱烈開賣中，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嚐；綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合，另外搭配限量粉紅色脆皮餅皮，浪漫氛圍百分百，本週慶祝中華隊在WBC賽事中取得首勝，今明（11、12）兩天使用全盈+PAY支付買霜淇淋、大杯特濃拿鐵享有買一送一優惠，換算下來霜淇淋單支只要25元。

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