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經典賽／中華荷蘭戰天氣看這！體感24度　球場風小憑實力

▲世界棒球經典賽持續進行，中華隊今晚7時將對決已經拿下2勝的荷蘭隊，今晚球場天氣相當舒適，很適合進場看球。（圖／記者葉政勳攝）
▲世界棒球經典賽持續進行，中華隊今晚7時將對決已經拿下2勝的荷蘭隊，今晚球場天氣相當舒適，很適合進場看球。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）預賽今（11）日來到第4天的賽程，A組地主國中華隊今晚7時將對決已經拿下2勝的荷蘭隊，本場業預計會湧入近2萬名球迷入場，要為中華隊壯聲勢奪得連勝！而今晚台中洲際棒球場的天氣如何呢？據台灣整合防災工程技術顧問有限公司資料顯示，今晚球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏18至20度，體感攝氏22至24度，雖然晚間溫度與下午會有些許溫差但體感算是相當舒適仍建議球迷們仍可帶點薄外套，避免離場時著涼，此外，今晚洲際棒球場風速為每小時3英里，風向由一壘休息區往左外野吹，但對打者而言並無太大影響，期待中華隊能延續昨日面對義大利的好手感，成功擊敗荷蘭奪下連勝。

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氣象專家賈新興表示，中華隊預賽的4場比賽，老天爺都軟賞臉，今晚天氣型態和昨晚大致相同，無論對球員或球迷來說都還挺舒適；不過前3戰由於台中位於背風面，因此風速較弱，大概只有每小時3至4英里，雖往外野吹但對球影響不顯著。

▲（圖／台灣整合防災工程技術顧問有限公司提供）
▲今晚洲際棒球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏18至20度，體感攝氏22至24度。（圖／台灣整合防災工程技術顧問有限公司提供）
而中央氣象局觀測資料則顯示，今晚6時台中洲際棒球場在考量相對濕度、風力等條件後，體感攝氏24度，晚上9時體感攝氏22度，整體而言「舒適但越晚有涼意」，降雨機率皆為0％，風向為西北風，風力更是小於1級，打者們想要把小白球轟出大牆，只能靠自己了。

雖然這兩天風力較小，但值得注意的是，明（12）日中午中華隊迎戰古巴隊時，當天台灣位於冷氣團前緣，風速則有逐漸增大的趨勢，每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風，對坐向為東北方的洲際棒球場而言，若當天擊球是朝向中間偏右外野方向，順著風勢，打者擊出全壘打的機率將提升許多。

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