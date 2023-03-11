經典賽／中華荷蘭戰天氣看這！體感24度 球場風小憑實力
世界棒球經典賽（WBC）預賽今（11）日來到第4天的賽程，A組地主國中華隊今晚7時將對決已經拿下2勝的荷蘭隊，本場業預計會湧入近2萬名球迷入場，要為中華隊壯聲勢奪得連勝！而今晚台中洲際棒球場的天氣如何呢？據台灣整合防災工程技術顧問有限公司資料顯示，今晚球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏18至20度，體感攝氏22至24度，雖然晚間溫度與下午會有些許溫差，但體感算是相當舒適，仍建議球迷們仍可帶點薄外套，避免離場時著涼，此外，今晚洲際棒球場風速為每小時3英里，風向由一壘休息區往左外野吹，但對打者而言並無太大影響，期待中華隊能延續昨日面對義大利的好手感，成功擊敗荷蘭奪下連勝。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家賈新興表示，中華隊預賽的4場比賽，老天爺都軟賞臉，今晚天氣型態和昨晚大致相同，無論對球員或球迷來說都還挺舒適；不過前3戰由於台中位於背風面，因此風速較弱，大概只有每小時3至4英里，雖往外野吹但對球影響不顯著。
而中央氣象局觀測資料則顯示，今晚6時台中洲際棒球場在考量相對濕度、風力等條件後，體感攝氏24度，晚上9時體感攝氏22度，整體而言「舒適但越晚有涼意」，降雨機率皆為0％，風向為西北風，風力更是小於1級，打者們想要把小白球轟出大牆，只能靠自己了。
雖然這兩天風力較小，但值得注意的是，明（12）日中午中華隊迎戰古巴隊時，當天台灣位於冷氣團前緣，風速則有逐漸增大的趨勢，每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風，對坐向為東北方的洲際棒球場而言，若當天擊球是朝向中間偏右外野方向，順著風勢，打者擊出全壘打的機率將提升許多。
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