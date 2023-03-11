MixerBox全新榜單！媽爹穩坐冠軍王位 「它」衝上第3名
全台最多人使用的免費音樂播放神器MixerBox，昨（10）日發佈上週熱門Podcast的Top 10榜單，而綜觀排行榜仍舊可以發現，「說故事」類的節目依舊霸榜，其中被稱為育兒神器的「媽爹講故事 」連莊冠軍，緊追在後的則是上週排行第3的「從前從前 」，值得注意的是以 都市傳說、民間故事為主題的「偷聽史多利 talking story」突然躍升到第3名，擠下「Gk爸爸原創故事繪本」，榜單顯現多數聽眾仍舊喜愛在空閒或通勤時段聽聽故事消磨時間，除了了解自己不常接觸的領域外，也藉此獲取新知。
記者張志浩/綜合報導
翻開MixerBox昨日公布的Podcast熱門頻道排行，由華爸鳥媽透過童話、寓言、歷史、科普開啟孩子不同視野的「媽爹講故事 」雖然在上個月開學第一週被擠到亞軍，但近兩週又重回榜單冠軍，實力依舊，由童話阿姨主持的「從前從前」，則是繼續透過每集10分鐘左右的故事，引導孩子正確的觀念，成為現代爸媽最強而有力的神隊友，穩定吸取流量，
同樣說故事頻道還有「Gk爸爸原創故事繪本」為第4名；「欖仁媽媽說故事」第5名。值得注意的是，康納和卡菈主持的「偷聽史多利 talking story」上週不僅衝進榜單，還位居第3名，節目著重於分享民間習俗的小故事、由來和一些禁忌，對相當重視傳統信仰的民眾可說是相當實用。
此外，撇除說故事節目，一向熱門的新聞、財經、社會文化、真實犯罪類型的頻道也都持續出現榜單內。例如內容聚焦財經、國際、趨勢的「聽天下：天下雜誌Podcast」上週為第6名。用對話的方式帶聽眾進入神秘案件，一聽就上癮「故弄玄虛」是第7名，知名新聞人主持的「我在案發現場」第9名。其它熱門頻道如「好味小姐開束縛我還你原形」第8名、「股癌 Gooaye」為第9名，上榜大多是熟面孔。