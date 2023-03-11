情人節飯店高級下午茶神助攻！「心電圖巧克力」告白必中

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由晶華酒店法籍甜點行政主廚裴洛偉，攜手合作來自法國布列塔尼的甜點大師Manuel Bouillet，以法國百年巧克力品牌「可可巴芮」中的伊芙卡全果巧克力，加入到全新研發的5款甜點、3款鹹點以及2杯飲品中，在酒店2樓上庭酒廊推出開賣。
其中讓人一眼就愛上的「浪漫巴黎」由兩個巧克力泡芙組成一體，搭配香蕉百香果醬、凝凍以及巧克力甘納許，滋味酸香甜蜜，中間再由Manuel Bouillet大師以巧克力「心電圖」串聯起來，象徵戀人的兩顆心臟由同一頻率牽引著，對愛情充滿美好寓意。
鹹點部分有「心肝情願愛你」可愛諧音讓人不禁會心一笑，由主廚團隊將鴨肝派拌入75%醇品坦尚尼亞苦甜調溫巧克力，鴨肝派的鹹香搭配上巧克力的苦甜，撞擊出全新的美味火花。談到這不要以為鴨肝的鹹跟可可的甜不搭，實際嘗試過相當美味！可可甜香口感完美中和鴨肝鹹味，Manuel大師也分享鴨肝+可可的吃法在法國相當常見喔！
📌晶華酒店「法式香頌．可可戀曲」午茶組 小檔案
時間：即日起到3/31
地點：台北晶華酒店2樓上庭酒廊 台北市中山區中山北路二段39巷3號2樓
售價：每套2,380元（需額外酌收10%服務費）
📍六福萬怡粉色甜點派對
談到情人節不免要來點「粉紅泡泡」吧！位於南港的六福萬怡酒店看準3月婦女節以及白色情人節商機，特地在館內各餐廳獻上限定「粉色」甜品創造話題。首先在The Lounge大廳酒吧結合時下流行的網美打卡潮，推出兼具美感與美味的甜品。以「莓好戀情」打頭陣，58%巧克力製成球體外殼，盛裝由新鮮莓果凍與覆盆子慕絲製成的內餡，上桌時加以融化並淋上酸甜覆盆子醬汁，女朋友看了絕對心花朵朵開！
另外敘日全餐廳也有推出多款粉紅色糕點，包含黑醋栗風味、精巧可愛的愛心馬卡龍，以杏仁塔皮擠上粉色草莓奶油擠花的杏仁莓果塔等；粵亮廣式料理則獻上「榛愛莓果」蛋糕，內餡以焦糖榛果醬、草莓、藍莓設計；外觀則以法式淋面手法、法芙娜草莓巧克力裝飾，更幸福的是，只要在粵亮廣式料理消費滿額3800元就能免費吃到「榛愛莓果」蛋糕！
館內一禮烘焙也推出3款粉紅色麵包與甜點，包含瀰漫淡雅玫瑰香與新鮮醇厚的奶酥的「粉色波蘿」、可1次嘗到3種口味（紅豆、奶酥、乳酪餡）的「粉紅驚喜」，以及以「玫瑰」加入麵糰製成、變成夢幻粉色，點綴蔓越莓乾的雙色吐司「夢幻玫莓吐司」香甜柔軟，散發淡淡的蔓越莓果香。最後加碼登場的則是，烘烤成愛心型，荔枝風味的「愛戀馬卡龍」。
📌六福萬怡酒店情人節系列活動小檔案
時間：3月檔期
地點：台北六福萬怡酒店 台北市南港區忠孝東路七段359號
售價：各餐廳活動可上官網查詢價格及最新優惠