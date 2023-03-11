情人節拼了！餐廳公主抱「秒數換生蠔」 網嚇：花錢了事
白色情人節即將到來，各大餐廳推出期間限定活動，其中爭鮮旗下餐酒館「樂鮮 Sushi bar」，白色情人節3/14（二）前，到店裡挑戰公主抱可依照秒數換餐點，撐越久吃越好，現開大生蠔只要撐45秒就能吃到，撐滿三分鐘有價值260的酥炸海鮮，除了愛意就看你核心肌群給不給力，若是體力不足沒關係，寒舍艾麗酒店內The Terrace大廳酒吧至3月31日前，情人節調酒2小時無限暢飲活動，雙人打卡價只要1,599元，不用拼體力也能浪漫過節！
記者鍾怡婷/綜合報導
情人節餐酒館限定活動，「樂鮮 Sushi bar」白色情人節3/14前，完成指定公主抱動作，免費送拍立得合照1張，還能依公主抱秒數兌換以下餐點。活動趣味十足，讓網友笑喊「我一秒都不行」、「算完了，全部1130元，我花錢了事」、「老婆太大隻了，可以抱女兒嗎？」、「女生抱男生算嗎？男友比我輕」
30秒：檸檬漾1杯（價值70元）
45秒：現開大生蠔1顆（價值120元）
60秒：壽喜燒雞肉串1份（價值120元）
75秒：松露薯條1份（價值140元）
90秒：冠軍調酒1杯（價值180~200元）
120秒：酒水任一款，可選1杯（不含單瓶）
150秒：匈牙利辣烤雞翅1份（價值220元）
180秒：拿坡里酥炸海鮮1份（價值260元）
若是體力不夠別傷心，寒舍艾麗酒店浪漫打造「艾戀心心」情人節餐飲活動，其中The Terrace 大廳酒吧優雅呈獻四款情人節特製調酒，在3月31日前推出2小時無限暢飲活動，雙人打卡價為1,599元+10%，可以享受四款情人節特製調酒、氣泡酒、葡萄酒及啤酒，快帶著愛人一起在迷人的101城市夜景中共度微醺情人夜。