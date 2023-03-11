經典賽／中華戰荷蘭！身分證有「中華加油」樂園狂殺爽玩
近日世界棒球經典賽火熱開打，既昨（10）晚中華隊大勝義大利隊後，今晚7點又要在場上迎戰荷蘭隊，引爆全台球迷熱血情緒！六福村今更新官網最新優惠，搭上棒球經典賽話題祭出「世界棒球經典賽 中華隊加油！」限時優惠，只要民眾姓名中含「這12字」就能以550元（原價1199元，相當於近46折）進入六福村爽玩，姓名沒中也沒關係，只要穿戴棒球裝或小物也可以打46折。活動一直到3/19，球迷快揪一揪衝了！
記者汪睿琦/綜合報導
六福村為響應世界棒球經典賽，開放只要民眾姓名含世、界、棒、球、經、典、賽、中、華、隊、加、油12字，或身上穿戴與棒球明顯相關物品或衣物，買票時憑證證明，就能以550元優惠入園暢玩！
此外，小人國主題樂園為力挺在WBC經典賽奮力揮棒的中華健兒，特別推出3/11-3/12限時兩天快閃活動，無論是不是球迷，只要你穿棒球衣/戴棒球帽，到現場購票2張就能免費在園區中吃價值100元的餐飲商品，最幸福的是，現場購票「不指定」，想買甚麼票種都可以，只要湊滿2張就可以兌換。
買運動用品也可以挺中華隊！義大OUTLET MALL也祭出即日起到3/17力挺中華隊活動，只要在商場中的NIKE、adidas、New Balance、PUMA、Under Armour、MLB等指定櫃位消費滿額3000元，憑發票+E卡即可兌換「棒球預測卡」1張，完全預測四強排名即有機會獲得電子抵用券500元，還不趕快揪運動品牌控朋友買起來！