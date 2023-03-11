好天氣掰掰了！明冷氣團報到「越晚越冷」 降雨熱區出爐
冷氣團要來了！中央氣象局表示，明（12）日中午過後水氣不僅水氣會增加，，北部、東半部降雨機率提升，入夜過後冷氣團南下溫度急劇下滑，整體「越晚越冷」，尤其北台灣溫度僅剩攝氏13至15度，而冷氣團影響最劇的時間點在下週一晚上至下週二清晨（3/13至3/14），中部以北地區將只剩攝氏12至14度，部分近山區和空曠地區及只有10至12度，提醒民眾在經過本週較溫暖的天氣後不要鬆懈，下週前半段一定要做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員葉致均指出，明天中午開始天氣變化的時間點，隨著水氣變多，除了迎風面的東半部地區本來就有局部短暫雨外，北部地區也將轉為局部短暫雨的型態，其中基隆北海岸得降雨情況又較為明顯；入夜後冷氣團開始影響，降溫感受強烈，北部和東半部氣溫攝氏13至15度，其它地區攝氏16至17度。
至於冷氣團後續的影響，葉致均提及，下週一整天都是處於降溫的情況，北部和東部白天高溫下滑到攝氏17至18度，其它地區攝氏19至20度，下週一晚間至下週二清晨，中部以北地區溫度只有攝氏12至14度，其它地區攝氏15至16度，部分近山區和空曠地區將在下降1至2度。冷氣團下週二白天減弱，後續才會回歸與本週類似較溫暖的天氣。
此外，還要特別提醒民眾，受到東北風影響，明日晚上開始，桃園至臺南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級的強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部鄰近海域也有較大風浪，台灣本島部分，明日下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，氣象局持續發布「陸上強風特報」。