春日走進花海！「全台海芋景點」報你知：金黃花田好療癒

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「台北」陽明山不僅擁有壯麗的山巒景致和硫磺地形，更是遊客心中觀賞海芋的熱門景點。每到了春天，陽明山的竹子湖都會迎來白色海芋，滿山盛放的景象十分迷人，每年三月中左右的海芋季會舉辦豐富又熱鬧的活動，也吸引眾多遊客慕名而來，在海芋季之後更有浪漫的繡球花接力綻放，喜愛春日花卉的遊客一定不能錯過！造訪台北陽明山的遊客也別急著離開，不妨安排在北投安排一趟小旅行，在前往陽明山欣賞浪漫花海以外也能飽覽北投景點。
Booking.com 推薦遊客入住「北投亞太飯店」，飯店服務貼心周到，每間房型皆設有獨立溫泉池，讓民眾在房內就能在輕鬆泡溫泉；若想走背包客風格的民眾，則推薦入住「途中‧台北國際青年旅舍」，住宿環境寬敞舒適，地理位置方便，距離捷運站和周邊景點相當近，是精打細算的住宿選擇。
桃園溪海農業區：在地農業綻放繽紛色彩
只有看過白色海芋嗎？來「桃園」溪海農業園區，欣賞特別的五彩海芋吧！位於桃園的溪海農業園區，近年來開始舉辦彩色海芋季，除了帶有春日活潑色彩的海芋和配合主題的可愛裝置，更有表演、DIY手作和闖關遊戲，以及豐富的活動等著民眾同樂，但要注意今年因應彩色海芋生長狀況調整，展期改為4/1至4/6！除了觀賞海芋外，更可前往園區附近的休閒農場，深入了解農業文化，在放鬆身心之餘更認識地方產業，度過愉快假期。
欲前往「桃園」溪海農業園區欣賞海芋的遊客，Booking.com 推薦入住位於園區附近的「蹤遊三四五」，旅宿由老宅改建而成，整體風格簡約清新，更是一家寵物友善旅宿，事先預約即可帶著家中毛寶貝一同入住；喜好商務飯店風格的則推薦入住「沐楓商旅」，客房充滿現代設計感，設備齊全舒適。
台中外埔：金黃花田療癒清新
不讓北部的海芋專美於前，近年來台中外埔也有一片金黃海芋田，成為當地知名景點，讓到「台中」的旅人也能欣賞海芋的優雅身影。不同於上述兩個目的地，這片外埔海芋田以金黃色的海芋為主，黃澄澄的花田充滿清新的朝氣，周遭環境也靜謐清幽，十分適合假日前往散心！
欲安排「台中」近郊小旅行的民眾，Booking.com 推薦入住位於后里的「后里柚子民宿」和「Mo默默旅宿」。「后里柚子民宿」內部空間溫馨舒適，更隨處可見民宿老闆親手種植的綠意，是充滿度假氛圍的住宿選擇；「Mo默默旅宿」則擁有簡約大方的風格，更為旅人提供許多貼心服務，兩間民宿皆位於麗寶樂園附近，旅人在欣賞完海芋後不妨也安排樂園行程，排好排滿豐富旅行。