新北經典賽助攻 侯友宜：把荷蘭餅吃光光、中華隊贏飽飽
新北市長侯友宜今（11）日晚間到板橋府中雙城北府中廣場，與現場民眾一同觀看2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭比賽直播，並在現場發送象徵對手的220片荷蘭煎餅，情緒高昂地說到要「把荷蘭的煎餅吃光光，中華隊贏飽飽」，延續昨天中華隊逆轉勝義大利隊的氣勢，期盼打敗荷蘭隊，前進東京巨蛋，呼籲大家一起集氣，讓中華隊贏得勝利。
記者吳嘉億／新北報導
穿著球衣的侯友宜受訪時表示，今晚賽事面對荷蘭隊，是中華隊前進日本東京巨蛋非常關鍵的一役，中華隊一定要贏，所以特別邀請新北市民來府中廣場一起觀賞，並說到昨天對義大利逆轉勝，讓大家充滿鬥志，繼續加油，一定會贏。
侯友宜也在會場發送220片的荷蘭煎餅給觀賽民眾，受訪時更以國台語重複兩次「把荷蘭的煎餅吃光光，中華隊贏飽飽」，高興地說看到滿山滿谷的市民朋友齊聚府中廣場，帶著加油的氣勢，相信中華隊今天一定勝利。
侯友宜最後透露自己昨晚也是從中華隊對上義大利的第6局開始看，語氣高昂地說到，那是最精采的後面幾局，從7比7到8比7到11比7逆轉勝，讓大家非常嗨，嗨到自己興奮到很晚很晚才睡得著，也讓現場聯訪的媒體及陪同的民意代表忍不住爆笑。