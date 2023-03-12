張育成4分砲！全場球迷敬禮 軍聞社：國防部長還沒換人
中華隊在世界棒球經典賽再下一城，昨（11）晚以9:5勝荷蘭，讓全台球迷燃起爭晉級的希望。沒讓台灣民眾等太久，中華隊在2局下打線就發威，繼林立敲出安打追平第一分，「國防部長」張育成更是炸裂，隨即轟出滿貫4分砲，將壘上跑者全送回家，一棒豪取4分，開賽不久便取得5比1大幅領先，現場士氣攀升至高點。全場2萬球迷激動到起身敬禮，國防部軍聞社粉專還特地發文提醒：「國防部長還沒換人」。
記者黃韻文/綜合報導
中華隊10日迎戰義大利，由「絕對忠誠」張育成在6局敲出關鍵的追平轟，沒想到不僅如此，在昨晚與荷蘭的背水一戰中，張育成在2局下立刻轟出滿貫4分砲，全台民眾情緒沸騰到最高點。每次張育成都會向場上球迷「敬禮」，此舉還引發國際媒體專注，不少人也好奇為何張育成會被稱為「國防部長」。
由於張育成在2019年亞錦賽過後取得12天補充兵資格，在2020年服完12天補充兵後，被體育署列為列管球員，接下來5年必須配合國際賽集訓和比賽，但去年底傳出張育成想婉拒中華隊徵召，因此被球迷開酸是「逃兵」，雖然張育成最後還是投入集訓，但只是從「逃兵」變「二兵」，而個性開朗的張育成也大方自嘲，此後只要上壘就向球迷敬禮表示「永遠忠誠」，在平轟、滿貫砲之下，短短兩天成為全台網友佩服的「五星上將」、「國防部長」。
在昨（11）日對荷蘭一疫中，張育成一記中外野全壘打，在眾人見證下達成4分滿貫砲，讓中華隊原追平比分大幅超前，在2局下便5:1領先荷蘭，不僅張育成向球迷招牌敬禮，全場2萬球迷也激動的向張育成「敬禮」。軍事新聞通訊社粉專在第一時間發文向中華隊致敬，並且溫馨提醒「國防部長還沒換人」，說法笑翻全網。
軍聞社貼文引發網友熱烈討論：「因為今天太晚了，明天才會舉辦國防部長交接典禮」、「話說現在國防部長是誰？完全不知道」、「國防部長是昨天 現在是三軍統帥了」，網友一片誇讚軍聞社「蹭得好」、「給過」，不過稍早國防部軍聞社已編輯原貼文，強調「國防部長仍堅守崗位」。