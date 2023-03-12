白天太陽是幌子！北台灣下午將變天 「冷氣團」今晚夜襲
今（12）日上半天，台灣位於鋒面前暖區，各地天氣大致不錯，都是晴時多雲，白天高溫攝氏25至26度，南部局部地區再更高，不過天氣風險公司分析師廖于霆提醒，到下半天鋒面快速通過台灣北部，北部東北部將轉為陰陣雨的天氣，中南部與東南部則不受影響。隨鋒面通過，後面東北風冷空氣接著南下，今晚各地低溫下降，北部、東北部低溫攝氏14度左右，中南部低溫攝氏14至18度，東南部低溫16至18度，降溫相當有感。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局也指出，今天中午開始是天氣變化的時間點，隨著水氣變多，除了迎風面的東半部地區本來就有局部短暫雨外，北部地區也將轉為局部短暫雨的型態，其中基隆北海岸得降雨情況又較為明顯；入夜後冷氣團開始影響，降溫感受強烈。
廖于霆表示，明（13）日水氣減少，北部東北部是多雲，中南部可見陽光，但白天各地高溫下降，北部、東北部只有攝氏16至18度，中南部與東南部高溫攝氏21至24度，基本上白天就稍有涼意。冷氣團嘴冷時間點也落在明晚，北部和東北部攝氏13至14度，局部空曠地區或山區將下探到攝氏9度，中南部與東南部攝氏16至18度。
週二（3/14）白天起冷空氣減弱，各地高溫逐漸回升，並且可見陽光。但由於雲量開始減少，日夜溫差拉大，外出活動要注意衣服增減。預計晴時多雲，日夜溫差大的天氣型態可持續到週六（3/18），屆時才有另一波東北風南下。