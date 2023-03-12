吉力吉撈3分砲　伍麗華憶「同村孩子」正名發揚排灣文化

不納入初選民調做球侯友宜？朱立倫強調：沒有自我考量

▲針對2024總統初選，是否不將自己納入民調？朱立倫今受訪表示，他堅持無私無我、放下自我的態度，沒有自我考量。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲針對2024總統初選，是否不將自己納入民調？朱立倫今受訪表示，他堅持無私無我、放下自我的態度，沒有自我考量。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2024國民黨總統布局傳聞不斷，祕書長黃健庭日前於中常會會後指出，國民黨主席朱立倫決定不把自己納入總統民調。使外界解讀為已放棄挑戰2024總統大位，並做球給新北市長侯友宜。朱立倫今（12）日受訪則表示，他堅持無私無我、放下自我的態度，沒有自我考量，讓國民黨走對的路、提對的人。朱強調，他所做的每件事情，都是做球給國民黨所有人，尤其是主要候選人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對朱立倫是否將自己納入2024人選？黃健庭日前指出，朱立倫已說過很多次，不會把自己納入考量，「他希望民調不用納入他」；朱也說無私無我，沒有個人考量。

朱立倫今上午則回應，他從頭到尾都非常一致，就是堅持無私無我、放下自我，沒有自我的考量，他也多次這樣宣示，一定堅持以黨的勝選為目標。

朱立倫還提到，前兩天去拜會前主席吳伯雄，特別景仰吳的態度，就是堅持這樣的精神，國民黨才能在2008年重返執政，現在一定要團結一切可團結力量，無私無我、放下自我，並堅持這樣的基本態度，才能夠團結勝選。

媒體追問，民調不列入自己，是否要當總教練做球給侯友宜？朱立倫表示，作為黨主席與總教練，「最重要是要讓國民黨走對的路、提對的人」，團結大家走對的路，包含他親美、友日、和陸路線，所做每件事都是做球給國民黨的所有人，尤其是做球給主要候選人，這是他應該要做的。

朱立倫強調，會持續努力讓國民黨走對的路、提對的人，大家一起支持國民黨最好、最強候選人，最後當然要團結一切可團結力量。話鋒一轉，朱立倫說，這段時間看到太多謠言與不實傳聞，一再強調到此為止，「不要再製造任何謠言與破壞團結舉動」，這樣才能使國民黨團結勝選。

至於總統大選時程敲定5月徵召侯友宜？朱立倫回應，正努力徵詢前輩、縣市長與立院黨團與意見領袖，凝聚大家共識，一定是由共識中，來決定什麼方法最好，他強調「絕對不能拖」，一定會在最適合時程，提出最強的候選人。

朱立倫：親美、友日、和陸才是國民黨主流路線

朱立倫不納初選民調　藍委：總教練不存在上場打球問題

南投立委補選失利　朱立倫再次致歉：所有責任到我為止

2024提名作業啟動　朱立倫：身為總教練沒有個人考量

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀