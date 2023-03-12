不納入初選民調做球侯友宜？朱立倫強調：沒有自我考量

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朱立倫今上午則回應，他從頭到尾都非常一致，就是堅持無私無我、放下自我，沒有自我的考量，他也多次這樣宣示，一定堅持以黨的勝選為目標。
朱立倫還提到，前兩天去拜會前主席吳伯雄，特別景仰吳的態度，就是堅持這樣的精神，國民黨才能在2008年重返執政，現在一定要團結一切可團結力量，無私無我、放下自我，並堅持這樣的基本態度，才能夠團結勝選。
媒體追問，民調不列入自己，是否要當總教練做球給侯友宜？朱立倫表示，作為黨主席與總教練，「最重要是要讓國民黨走對的路、提對的人」，團結大家走對的路，包含他親美、友日、和陸路線，所做每件事都是做球給國民黨的所有人，尤其是做球給主要候選人，這是他應該要做的。
朱立倫強調，會持續努力讓國民黨走對的路、提對的人，大家一起支持國民黨最好、最強候選人，最後當然要團結一切可團結力量。話鋒一轉，朱立倫說，這段時間看到太多謠言與不實傳聞，一再強調到此為止，「不要再製造任何謠言與破壞團結舉動」，這樣才能使國民黨團結勝選。
至於總統大選時程敲定5月徵召侯友宜？朱立倫回應，正努力徵詢前輩、縣市長與立院黨團與意見領袖，凝聚大家共識，一定是由共識中，來決定什麼方法最好，他強調「絕對不能拖」，一定會在最適合時程，提出最強的候選人。