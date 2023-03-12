名家論壇》朱駿／趙少康到底想要幹什麼？

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有主觀的配對預設就有可能有主觀期待的方向，這是設定框架引導受訪者，與其說是民調，不如說是假民調的名義與形式，表達調查者主觀的念想與意圖。
TVBS民調結果呈現：侯友宜支持度為32%，賴清德為28%，兩人差距由1月16日民調的9%縮小為4%，柯文哲維持21%；若郭台銘獲國民黨提名參選，郭台銘與賴清德支持度同為28%，柯文哲則為19%；若國民黨由朱立倫參選，朱立倫支持度略減為12%，低於賴清德的31%，也低於柯文哲的30%。
兩份民調時間僅相差一週，不可能因為3月4日南投立委補選結束，民意產生翻天覆地的變動吧？原本第一名的侯友宜經過侯朱配之後竟落到第三名，從32%直落到18.23%，這不是擺明了糟蹋朱立倫嗎？這樣的作風能團結同志嗎？會有戰鬥力嗎？
令人好奇的是，趙少康也喊了很長時間，有意角逐總統大位，要參加黨內提名初選，為何未調查自己的支持度？何不看看趙丁（庭宇）配有多少百分點？
「藍白配」或「非綠聯盟」就是個笑話的妄想，本質上也違反民主政治的原理原則。這不難懂。「藍白配」總有個正副之分，「非綠聯盟」總要個盟主，誰領銜或當盟主？民眾黨？根本不現實！國民黨？那民眾黨的發展生機何在？人家豈會束手就縛，任憑擺佈？上次韓國總統大選，安哲秀退讓成全尹錫悅，結果下場如何？
其次，民主政治有責任政治的內涵，政黨與候選人應有自己的路線供人民選擇，不是模糊政黨界線，和稀泥瞎混選票，選完之後聯盟內部分贓不均，相互鬧翻，這不是責任政治。政黨合作只能在選舉之後的政策議題。
「藍白配」或「非綠聯盟」，或永難成局，或未戰先亂，是個虛幻不實的妄想，是存心藐視人民智商、沒有政治良知的賤招爛招，不要自以為手握媒體霸權就可亂出招，我們小老百姓不吃這一套。國民黨人若老是以此為念，豈能不敗？怎麼下架民進黨？繼續鼓吹倒是會幫了民進黨大忙！
不禁令人要問，趙少康，您到底想幹什麼？「戰鬥藍」是應該為自己人展示對民進黨戰鬥的能力，還是向民進黨展示在黨內攪和自己陣營的本事？
●作者：朱駿／時事評論人
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