中華擊潰荷蘭續命！「他」反遭球迷罵翻：維基百科也被改
WBC世界棒球經典賽A組預賽今（12）日來到最後一天的賽程，中華隊中午12時將迎戰古巴，不過昨（11）日中華隊雖然靠著張育成滿貫砲全、吳哲源好投等表現立克荷蘭續命，但整場比賽仍有不少討論話題，其中就包含昨日執法的主審「Mark Carlson」，許多球迷認為，這位來自大聯盟的主審好球帶極為不固定，導致雙方投手難以發揮，尤其是8局上李振昌先投出三振後，面對對方四、五棒，不少顆球都有判定好球的空間，但最終還是連投兩個保送，間接導致後續陳冠宇無法穩住局面的情形下，讓最穩的守護神宋家豪連兩天登板，今天面對古巴無法出賽。
記者張志浩/綜合報導
回顧昨日的中荷大戰，從開賽黃子鵬的投球就能發現主審Carlson的好球帶有些不穩定，尤其許多外角球會判為好球，削到好球帶內的球又不檢，當時不只場邊主播球評不斷討論外，現場球迷也多次對好壞球的判定發出鼓噪聲，甚至昨日表現最佳的吳哲源都曾在被判壞球後，蹲在投手丘表達自己的無奈，Carlson還脫下面罩給予警告。
若翻開Carlson的進階數據，據國外針對裁判好球帶判別的分析網站Umpire Scorecards資料可以發現，Carlson去年的「好壞球判決準確率」大約落在93.8%，「好球帶穩定度」則是94%，不過弔詭的是，過去2年他共擔任大聯盟3場季後賽主審，但季後賽的判決準確率跟好球帶穩定度都低於聯盟平均，因此或許是經典賽的大場面讓他「失常？」不得而知。
雖說主審的好球帶不容被挑戰，中華隊也還是順利收下比賽，但對台灣球迷而言，好球帶不穩定、今日中古大戰少了宋家豪，仍讓許多人感到不滿，除了在各大論壇怒噴「這真的大聯盟來的嗎」、「亂搞，變形蟲」、「他判那種好球帶超難投」外，甚至有網友到維基百科將Carlson的國籍改為荷蘭，並暗諷他有投注比賽。
不過仍要提醒民眾，雖然球迷對比賽的各個環節都有討論的自由度，但畢竟裁判的判決也屬比賽的一部分，也只能期盼場上選手能夠適應並繳出最好的表現，針對串改維基百科的動作，也有人認為「裁判也是人，沒必要這樣」、「理性討論就好，這樣亂改有失水準」。期盼球迷們能夠記得昨日贏球的興奮，今天繼續替中華隊加油。