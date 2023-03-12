經典賽／侯友宜狂嗑「古巴三明治」！助攻中華隊PO祭品文
2023WBC世界棒球經典賽，8日於台中洲際棒球場開打，中華隊目前成功擊敗義大利、荷蘭隊，今（12）日中午迎戰古巴隊，前進東京8強賽僅差臨門一腳。新北市長侯友宜表示，今天中午才剛嗑完一份「熱壓古巴三明治」，為幫中華隊助陣，侯友宜放話「只要中華隊贏了古巴，晉級八強前進東京，我就發放500份『熱壓』三明治慶祝！」
記者林盈君/綜合報導
經過幾日賽程，中華隊目前取勝義大利、荷蘭，12日中午對上古巴隊，兩隊將爭取東京8強賽門票。而中華隊連贏2場鼓舞士氣，不但超商祭出優惠幫集氣，許多人也紛紛PO出祭品文，希望中華隊再拿下這關鍵一戰。
新北市長侯友宜12日在臉書PO文，表示「說到說到！行動助攻！祭品文來了！除了今天午餐把一整份熱壓古巴三明治吃光光，只要中華隊贏了古巴，晉級八強前進東京，我就發放500份『熱壓』三明治慶祝！」，更喊話「讓我們一起熱壓古巴，拿下壓到性勝利！！！中華隊加油！」
據了解，中華隊目前戰績與荷蘭齊平，皆為2勝1負，但對戰成績由中華隊拿下分組第一，今日對戰古巴，只要獲勝就可拿到8強門票；如果落敗就需看義大利與荷蘭之戰，以失分率決定名次。